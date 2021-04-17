17 квітня в рамках 22-го туру чемпіонату України зустрінуться лідери турніру "Шахтар" і "Динамо". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу" Шахтар " - "Динамо".
Шахтар-Динамо: де дивитися матч
Початок зустрічі-о 19.30.
Перед цією грою " Динамо "під керівництвом екс-тренера" гірників "Мірчі Луческу лідирує в таблиці УПЛ, випереджаючи" Шахтар " на 7 очок. У той же час" гірники "на 7 очок випереджають" Зорю", у якої є матч в запасі.
Шахтар-Динамо: прогноз букмекерів
Головним арбітром Всеукраїнського Дербі вдруге поспіль призначена Катерина Монзуль.
Чемпіонат України, 22-й тур
Шахтар-Динамо
Онлайн-трансляція матчу
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