Гранди українського футболу проведуть ключовий матч чемпіонату.

17 квітня в рамках 22-го туру чемпіонату України зустрінуться лідери турніру "Шахтар" і "Динамо". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу" Шахтар " - "Динамо".

Шахтар-Динамо: де дивитися матч

Початок зустрічі-о 19.30.

Перед цією грою " Динамо "під керівництвом екс-тренера" гірників "Мірчі Луческу лідирує в таблиці УПЛ, випереджаючи" Шахтар " на 7 очок. У той же час" гірники "на 7 очок випереджають" Зорю", у якої є матч в запасі.

Шахтар-Динамо: прогноз букмекерів

Головним арбітром Всеукраїнського Дербі вдруге поспіль призначена Катерина Монзуль.

Чемпіонат України, 22-й тур

Шахтар-Динамо

Онлайн-трансляція матчу

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Автор: Антон Дудар