Керівництво українського футболу прагне уникнути зупинки сезону.

Українська асоціація футболу і керівництво Прем'єр-ліги почали діалог з Кабміном, щоб уникнути паузи в чемпіонаті через можливе введення карантину вихідного дня.

Про це стало відомо Meta-ratings.com.ua.

У разі введення нового формату карантину, під заборону потрапить проведення масових заходів, а більша частина матчів чемпіонату України з футболу проходить у суботу та неділю.

Карантин вихідного дня стосується саме цих двох днів, тому футбольний сезон може бути зупинений.

УАФ і УПЛ намагаються переконати Кабмін, що футбольний чемпіонат треба продовжити. У Прем'єр-лізі і Першій лізі командам залишилося провести чотири тури, а в Другій лізі - всього два.

Варто відзначити, що Кабмін розгляне введення карантину вихідного дня найближчим часом, щоб уникнути повного локдауну в країні через погіршення ситуації з коронавірусом.

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Автор: Данило Слесь