Збірна України проведе черговий контрольний матч перед чемпіонатом Європи.

Збірна України 3 червня в Дніпрі проведе другий товариський матч напередодні Євро-2020. Суперником "жовто-синіх" буде збірна Північної Ірландії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Ірландія.

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Україна - Північна Ірландія: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 21.00.

Пряму трансляцію протистояння збірних можна буде подивитися на телеканалі "Україна".

Також трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Україна - Північна Ірландія: перед матчем

Матч Україна - Північна Ірландія розпочнеться о 21.00.

Для збірної України це другий товариський матч перед Євро-2020. Раніше підопічні Андрія Шевченка ледь не програли Бахрейну.

Збірна Північної Ірландії на Євро-2020 не пробилася.

Раніше команди грали один проти одного п'ять разів: кожна перемогла по два рази при одній нічиїй. Попередня зустріч відбулася на Євро-2016, коли українці поступилися з рахунком 0:2.

Головним арбітром матчу призначений польський рефері Шимон Марциняк.

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Автор: Артем Будрін