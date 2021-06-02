Україна прагне поквитатися з Північною Ірландією за болючу поразку на Євро-2016 / фото УНІАН
Збірна України 3 червня в Дніпрі проведе другий товариський матч напередодні Євро-2020. Суперником "жовто-синіх" буде збірна Північної Ірландії.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Ірландія.
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Україна - Північна Ірландія: де дивитися матч
Стартовий свисток прозвучить о 21.00.
Пряму трансляцію протистояння збірних можна буде подивитися на телеканалі "Україна".
Також трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 1".
Україна - Північна Ірландія: перед матчем
- Матч Україна - Північна Ірландія розпочнеться о 21.00.
- Для збірної України це другий товариський матч перед Євро-2020. Раніше підопічні Андрія Шевченка ледь не програли Бахрейну.
- Збірна Північної Ірландії на Євро-2020 не пробилася.
- Раніше команди грали один проти одного п'ять разів: кожна перемогла по два рази при одній нічиїй. Попередня зустріч відбулася на Євро-2016, коли українці поступилися з рахунком 0:2.
- Головним арбітром матчу призначений польський рефері Шимон Марциняк.
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