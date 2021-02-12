Суперечливе рішення організаторів здивувало суспільство.

На Олімпійських іграх-2020 організатори хочуть продовжити традицію з постачанням спортсменам контрацептивів. Це рішення йде всупереч вимогам уникати непотрібних форм фізичного контакту з огляду на COVID-19.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет випустив регламент на 33 сторінках, в якому рекомендував учасникам утриматися від обіймів, рукостискань і зберігати соціальну дистанцію 2 метри під час змагань.

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Водночас організатори не хочуть відмовлятися від традиції з роздачею спортсменам презервативів. Очікується, що на Олімпіаді-2020 буде видано 150 тисяч контрацептивів.

Про це повідомляє Insider.

Суспільство вже висловило обурення в соцмережах.

"Їх слід використовувати за призначенням чи натягувати на голову для захисту від коронавірусу?", "Секс на відстані двох метрів сам по собі може стати олімпійською подією", "Довжина як ніколи важлива", - дивуються люди.

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Автор: Будрін Артем