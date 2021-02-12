На Олімпійських іграх-2020 організатори хочуть продовжити традицію з постачанням спортсменам контрацептивів. Це рішення йде всупереч вимогам уникати непотрібних форм фізичного контакту з огляду на COVID-19.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет випустив регламент на 33 сторінках, в якому рекомендував учасникам утриматися від обіймів, рукостискань і зберігати соціальну дистанцію 2 метри під час змагань.
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Водночас організатори не хочуть відмовлятися від традиції з роздачею спортсменам презервативів. Очікується, що на Олімпіаді-2020 буде видано 150 тисяч контрацептивів.
Про це повідомляє Insider.
Суспільство вже висловило обурення в соцмережах.
"Їх слід використовувати за призначенням чи натягувати на голову для захисту від коронавірусу?", "Секс на відстані двох метрів сам по собі може стати олімпійською подією", "Довжина як ніколи важлива", - дивуються люди.
Перенесення Олімпійських ігор-2020: головне
- Про перенесення Олімпійських ігор-2020 через пандемію коронавірусу стало відомо 24 березня. Пізніше МОК офіційно затвердив дати проведення Олімпіади в 2021 році.
- Прем'єр-міністр Японії заявив, що коронавірус не завадить і в 2021 році ігри відбудуться в Токіо.
- Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.
- Більшість жителів Японії виступило проти проведення Олімпіади в Токіо 2021 році.
- МОК заявив, що у нього немає плану "Б" щодо проведення Олімпіади.
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