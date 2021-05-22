З 21 травня по 6 червня в столиці Латвії, Ризі, проходить чемпіонат світу з хокею-2021.
16 команд змагаються за звання найкращої на планеті. Збірна Фінляндії захищає статус чемпіона світу. Всі матчі чемпіонату в Латвії проходять на стадіоні "Арена Рига", а також в Олімпійському спортивному центрі.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення позбавити Білорусь права проведення чемпіонату світу в 2021 році.
Груповий етап
Група А
21.05.2021
Росія - Чехія - 4:3
Білорусь - Словаччина - 2:5
Група В
21.05.2021
Німеччина - Італія - 9:4
Канада - Латвія - 0:2
Груповий етап. Положення команд:
Група А: Словаччина - 3 очки, Росія - 3, Данія - 0, Швеція - 0, Швейцарія - 0, Великобританія - 0, Чехія - 0, Білорусь - 0
Група В: Німеччина - 3 очки, Латвія - 3, Норвегія - 0, Італія - 0, США - 0, Фінляндія - 0, Канада - 0, Казахстан - 0
22.05.2021
12:15. Данія - Швеція
12:15. Норвегія - Німеччина
16:15. Великобританія - Росія
16:15. Фінляндія - США
20:15. Чехія - Швейцарія
20:15. Латвія - Казахстан
23.05.2021
12:15. Норвегія - Італія
12:15. Великобританія - Словаччина
16:15. Швеція - Білорусь
16:15. Казахстан - Фінляндія
20:15. Данія - Швейцарія
20:15. Канада - США
24.05.2021
16:15. Словаччина - Росія
16:15. Латвія - Італія
20:15. Чехія - Білорусь
20:15. Німеччина - Канада
25.05.2021
16:15. Великобританія - Данія
16:15. США - Казахстан
20:15. Швейцарія - Швеція
20:15. Фінляндія - Норвегія
26.05.2021
16:15. Росія - Данія
16:15. Казахстан - Німеччина
20:15. Білорусь - Великобританія
20:15. Канада - Норвегія
27.05.2021
16:15. Швейцарія - Словаччина
16:15. США - Латвія
20:15. Швеція - Чехія
20:15. Фінляндія - Італія
28.05.2021
16:15. Швеція - Великобританія
16:15. Казахстан - Канада
20:15. Данія - Білорусь
20:15. Латвія - Норвегія
29.05.2021
12:15. Чехія - Великобританія
12:15. Італія - Казахстан
16:15. Швейцарія - Росія
16:15. Норвегія - США
20:15. Словаччина - Данія
20:15. Німеччина - Фінляндія
30.05.2021
16:15. Білорусь - Швейцарія
16:15. Італія - Канада
20:15. Швеція - Словаччина
20:15. Фінляндія - Латвія
31.05.2021
16:15. Чехія - Данія
16:15. США - Німеччина
20:15. Росія - Швеція
20:15. Норвегія - Казахстан
01.06.2021
12:15. Швейцарія - Великобританія
12:15. Канада - Фінляндія
16:15. Словаччина - Чехія
16:15. Італія - США
20:15. Росія - Білорусь
20:15. Німеччина - Латвія
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