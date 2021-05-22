Канада несподівано програла Латвії, а Росія за кілька секунд до кінця матчу дотиснула Чехію.

З 21 травня по 6 червня в столиці Латвії, Ризі, проходить чемпіонат світу з хокею-2021.

16 команд змагаються за звання найкращої на планеті. Збірна Фінляндії захищає статус чемпіона світу. Всі матчі чемпіонату в Латвії проходять на стадіоні "Арена Рига", а також в Олімпійському спортивному центрі.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення позбавити Білорусь права проведення чемпіонату світу в 2021 році.

Груповий етап

Група А

21.05.2021

Росія - Чехія - 4:3

Білорусь - Словаччина - 2:5

Група В

21.05.2021

Німеччина - Італія - 9:4

Канада - Латвія - 0:2

Груповий етап. Положення команд:

Група А: Словаччина - 3 очки, Росія - 3, Данія - 0, Швеція - 0, Швейцарія - 0, Великобританія - 0, Чехія - 0, Білорусь - 0

Група В: Німеччина - 3 очки, Латвія - 3, Норвегія - 0, Італія - 0, США - 0, Фінляндія - 0, Канада - 0, Казахстан - 0

22.05.2021

12:15. Данія - Швеція

12:15. Норвегія - Німеччина

16:15. Великобританія - Росія

16:15. Фінляндія - США

20:15. Чехія - Швейцарія

20:15. Латвія - Казахстан

23.05.2021

12:15. Норвегія - Італія

12:15. Великобританія - Словаччина

16:15. Швеція - Білорусь

16:15. Казахстан - Фінляндія

20:15. Данія - Швейцарія

20:15. Канада - США

24.05.2021

16:15. Словаччина - Росія

16:15. Латвія - Італія

20:15. Чехія - Білорусь

20:15. Німеччина - Канада

25.05.2021

16:15. Великобританія - Данія

16:15. США - Казахстан

20:15. Швейцарія - Швеція

20:15. Фінляндія - Норвегія

26.05.2021

16:15. Росія - Данія

16:15. Казахстан - Німеччина

20:15. Білорусь - Великобританія

20:15. Канада - Норвегія

27.05.2021

16:15. Швейцарія - Словаччина

16:15. США - Латвія

20:15. Швеція - Чехія

20:15. Фінляндія - Італія

28.05.2021

16:15. Швеція - Великобританія

16:15. Казахстан - Канада

20:15. Данія - Білорусь

20:15. Латвія - Норвегія

29.05.2021

12:15. Чехія - Великобританія

12:15. Італія - Казахстан

16:15. Швейцарія - Росія

16:15. Норвегія - США

20:15. Словаччина - Данія

20:15. Німеччина - Фінляндія

30.05.2021

16:15. Білорусь - Швейцарія

16:15. Італія - Канада

20:15. Швеція - Словаччина

20:15. Фінляндія - Латвія

31.05.2021

16:15. Чехія - Данія

16:15. США - Німеччина

20:15. Росія - Швеція

20:15. Норвегія - Казахстан

01.06.2021

12:15. Швейцарія - Великобританія

12:15. Канада - Фінляндія

16:15. Словаччина - Чехія

16:15. Італія - США

20:15. Росія - Білорусь

20:15. Німеччина - Латвія

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Автор: Артем Будрін