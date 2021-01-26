Найкращий хокеїст в історії може пишатися донькою.

Сьогодні славетний хокеїст Уейн Гретцкі відзначає 60-річний ювілей. Виходець з України залишив вагомий відбиток в історії НХЛ і вважається найкращим хокеїстом в історії. Дідусь і бабуся Уейна родом з Тернопільської області, а сам хокеїст при народженні отримав ім'я Іван Грецький.

Спортсмен також визнаний найкращим хокеїстом НХЛ усіх часів, увічнений в "Хокейному залі слави". Номер 99, під яким він виступав, закріплено за ним у складах всіх команд НХЛ.

Однією з причин гордості Гретцкі за межами хокею є його дочка Пауліна. Вона реалізувала себе успішно в модельному бізнесі. У 2014 році зайняла 59-е місце в списку "AskMen". У 2006 році записала дебютну пісню "Collecting Dust" в жанрі поп-музика.

Пауліна має 985 тисяч підписників в Instagram. Там модель регулярно тішить фолловерів "полуничкою".

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Автор: Будрін Артем