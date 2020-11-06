Федерація баскетболу України озвучила офіційні дані.

50% баскетболістів, які виступають в українській Суперлізі, перехворіли на коронавірус.

ФБУ на своєму офіційному сайті повідомила про кількість тих, що заразилися в кожному з клубів.

Статистичний звіт від ФБУ:

- "Будівельник" - 12 гравців перехворіли (100% складу команди);

- "Миколаїв" - 9 гравців (75%);

- "Харківські Соколи" - 7 гравців (70%);

- "Дніпро" - 10 гравців (60%);

- "Прометей" - 10 гравців (55%);

- "Черкаські Мавпи" - 11 гравців (50%);

- "Хімік" - 5 гравців (42%);

- "Запоріжжя" - 4 гравці (30%);

- "Одеса" - 3 гравці (25%);

- "Тернопіль" - 1 гравець (7%);

- "Київ-Баскет" - не хворіли.

Призупинення сезону в ФБУ не розглядають. Про це сказав у коментарі Tribuna.com генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

"Призупинення сезону не буде. Ті гравці, які вже перехворіли, найближчим часом не повинні хворіти. Тому вони будуть грати. За тією тенденцією, яка зараз є в Україні, коли з кожним днем кількість хворих збільшується, ми розраховуємо, що десь в середині грудня майже всі наші спортсмени перехворіють. А це означає, що надалі вони будуть здорові і ми нормально продовжимо чемпіонат", - заявив Драбиковський.

За його словами, переноситися можуть тільки окремі ігри, якщо команда не може зібрати для заявки 8 осіб.

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Автор: Антон Дудар