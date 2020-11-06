50% баскетболістів, які виступають в українській Суперлізі, перехворіли на коронавірус.
ФБУ на своєму офіційному сайті повідомила про кількість тих, що заразилися в кожному з клубів.
Статистичний звіт від ФБУ:
- "Будівельник" - 12 гравців перехворіли (100% складу команди);
- "Миколаїв" - 9 гравців (75%);
- "Харківські Соколи" - 7 гравців (70%);
- "Дніпро" - 10 гравців (60%);
- "Прометей" - 10 гравців (55%);
- "Черкаські Мавпи" - 11 гравців (50%);
- "Хімік" - 5 гравців (42%);
- "Запоріжжя" - 4 гравці (30%);
- "Одеса" - 3 гравці (25%);
- "Тернопіль" - 1 гравець (7%);
- "Київ-Баскет" - не хворіли.
Призупинення сезону в ФБУ не розглядають. Про це сказав у коментарі Tribuna.com генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.
"Призупинення сезону не буде. Ті гравці, які вже перехворіли, найближчим часом не повинні хворіти. Тому вони будуть грати. За тією тенденцією, яка зараз є в Україні, коли з кожним днем кількість хворих збільшується, ми розраховуємо, що десь в середині грудня майже всі наші спортсмени перехворіють. А це означає, що надалі вони будуть здорові і ми нормально продовжимо чемпіонат", - заявив Драбиковський.
За його словами, переноситися можуть тільки окремі ігри, якщо команда не може зібрати для заявки 8 осіб.
Вас також можуть зацікавити інші новини баскетболу:
- Хімік завдяки кидку на останній секунді виграв Кубок України з баскетболу (відео)
- У повному складі: всі баскетболісти Українського клубу заразилися коронавірусом
- Відбував довічне ув'язнення: зірковий екс-баскетболіст НБА помер у в'язниці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram