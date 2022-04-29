Він запропонує лише 1 ГБ трафіку, але забезпечить безпеку в Інтернеті.

Команда Microsoft вбудувала у свій фірмовий інтернет-браузер повноцінний VPN-сервіс. Він стане альтернативою стороннім рішенням для поліпшення безпеки й конфіденційності при роботі в Інтернеті.

Функція буде доступна користувачам безкоштовно, але запропонує лише 1 ГБ трафіку щомісяця, говориться на сайті компанії. Для цього буде необхідно увійти до свого облікового запису Microsoft.

Відомо, що новий сервіс працює на базі платформи Cloudflare. По суті, це проксі або VPN-сервіс, який шифрує дані вебперегляду користувача, щоб вони були захищені від сторонніх очей, у тому числі від інтернет-провайдера

Крім того, браузер змінює дані про IP-адресу та місцеперебування, що, своєю чергою, дозволяє використовувати його для доступу до ресурсів з географічним обмеженням по вмісту, або тих що заблоковані у певній країні.

Нова можливість наразі доступна тільки в тестовій збірці Edge на каналі Dev, проте дата повноцінного запуску функції напевно не змусить себе чекати

Важливо пам'ятати, що поки ми б'ємо рашистів на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Один зі способів уберегти себе – користуватися VPN.

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