Акції компанії одразу ж злетіли на 30 %.

Рада директорів компанії Nvidia оголосила про повернення Дженсена Хуанга напосаду президента та генерального директора всього через 11 днів після звільнення. Акції компанії одразу злетіли на 30%, пише NBC News.

Рада проголосувала за його поновлення на посаді одноголосно після низки зустрічей та обговорень з Хуангом, за підсумками яких члени ради "переконалися в його щирості та здатності й надалі керувати компанією", а також у тому, що це не становить загрози "національній безпеці США".

Сам Хуанг заявив, що повертається до роботи з новим почуттям відповідальності та висловив вдячність колективу, партнерам і членам правління. Колетт Кресс, яка за його відсутності тимчасово очолювала компанію, продовжить обіймати посаду фінансового директора (CFO). Харві Джонс також збереже посаду голови ради директорів.

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Відхід Хуанга на початку місяця був пов’язаний зі скандалом навколо публікацій у NY Times та Financial Times. ЗМІ повідомили про його позашлюбний зв’язок із жінкою, яку спецслужби США підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а також про стосунки з однією з керівниць Nvidia, яка перебувала в його прямому підпорядкуванні. Хуанг визнав факт зради та перепросив перед дружиною й дітьми, зазначивши, що його вчинкам немає виправдання.

Після відставки керівника 12 листопада Nvidia створила спеціальний комітет з нагляду за національною безпекою та експортним контролем, а також розпочала пошуки нового керівника. Повідомлялося, що на цю посаду розглядався керівник Arm Holdings Рене Хаас, але раніше в понеділок він оголосив про продовження свого контракту з Arm до 2033 року.

Тим часом низка великих інвесторів і лідерів Кремнієвої долини, зокрема Ілон Маск, протягом минулого тижня активно виступали на підтримку Хуанга та намагалися переконати раду директорів поновити його на посаді. Сам Хуанг підтримував ці зусилля.

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