Щоб уникнути проблем, перед покупкою варто перевірити один важливий ідентифікатор.

На тлі подорожчання нової електроніки покупці все частіше обирають вживані або відновлені смартфони. Проте купівля гаджета з рук несе ризики. Щоб не придбати крадений пристрій, перед угодою варто перевірити його IMEI, пише Engadget.

Під час купівлі телефону на онлайн-майданчиках або у звичайному магазині вживаної техніки важливо не тільки оглянути зовнішній вигляд корпусу та екрану, а й запитати у продавця цей унікальний ідентифікатор. Він покаже, чи не перебуває гаджет у розшуку та чи зможе він працювати в потрібних мобільних мережах.

Що таке IMEI і як його дізнатися

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – це індивідуальний 15-значний код, за яким оператори зв’язку ідентифікують пристрій у мережі. Якщо телефон вкрали або загубили, власник може заблокувати його через оператора за цим номером.

Відео дня

Дізнатися IMEI можна кількома способами:

набрати на клавіатурі телефону комбінацію *#06# – код одразу з’явиться на екрані (найшвидший спосіб);

переглянути в налаштуваннях смартфона;

знайти на оригінальній коробці, у чеку або в особистому кабінеті мобільного оператора.

Перевірка IMEI допомагає переконатися, що смартфон не заблокований і не фігурує в базах викрадених пристроїв.

Відмова продавця назвати цей номер – тривожний сигнал, який може вказувати на кримінальне минуле гаджета. Сам по собі код не дозволяє відстежити або зламати телефон, тому сумлінним продавцям безпечно повідомляти його потенційним покупцям у приватній переписці. При цьому краще зберігати всю переписку на випадок спірних ситуацій.

Отримавши IMEI, перевірте його справжність і з’ясуйте, чи не повідомлялося про крадіжку або втрату смартфона. Для цього існують спеціальні онлайн-сервіси на кшталт imei.info або фірмові сервіси виробників Apple Check Coverage (apple.com) та Xiaomi Product Authentication (mi.com) .

Раніше експерти назвали 6 вживаних моделей iPhone які можна придбати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 2022, який працює на потужному процесорі A15 Bionic й сумісний з iOS 27.

За різними оцінками, у найближчі роки низка мобільних брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Раніше цього року колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: