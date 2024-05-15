Найпримітнішим анонсом став генератор-конкурент Sora від OpenAI.

Компанія Google провела щорічну весняну презентацію I\O, на якій, крім усього іншого, було представлено нові ШІ-інструменти для створення медіаконтенту: Veo, що генерує відео в 1080p, і Imagen 3, найпотужніший АІ-художник компанії.

Veo – аналог Sora для створення відеороликів тривалістю понад хвилину в різних візуальних стилях: як реалістичні, так і мультиплікаційні. Вона створює ролики за текстовим запитом, але його можна доповнити зображенням або відеозаписом, щоб ШІ взяв за основу ідею, закладену в початковому контенті.

Повноцінний запуск Veo для всіх заплановано на кінець 2024 року, а зараз на сайті labs.google приймають заявки на бета-тест.

Приклад створеного відео за допомогою Veo

Що стосується Imagen 3, то це найкращий інструмент від Google для створення зображень за текстовим описом на сьогодні. Ця модель краще справляється з довгими текстовими запитами і складними деталями, включно з високою деталізацією і реалістичним освітленням.

Поки вона буде доступна тільки для розробників, пізніше зроблять доступною всім.

Раніше УНІАН склав добірку безкоштовних і простих у використанні нейромереж для генерації картинок. Це ідеальні варіанти для тих, кому Midjourney або Stable Diffusion здався занадто складним.

Також розповідали про нейромережу, що "завірусилася", яка робить із тексту одразу готову пісню. Додайте текст, виберіть тематику, стиль, жанр – решту нейромережа зробить за вас.

Вас також можуть зацікавити новини: