До списку увійшли як недорогі графічні процесори для Full HD, так і потужні флагмани минулих років для ігор у 4K та роботи з локальними нейромережами.

На тлі дефіциту оперативної пам'яті у 2026 році та завищених цін на актуальні лінійки графічних прискорювачів вторинний ринок став головним порятунком для геймерів та ентузіастів нейромереж.

Оглядач порталу XDA-Developers склав рейтинг із шести вживаних відеокарт вартістю від $200 до $1500, які сьогодні пропонують найкраще співвідношення ціни та продуктивності.

За словами експерта, нові покоління відеокарт дають дедалі менший приріст "чистої" потужності за дедалі більші гроші. При цьому головний козир нових прискорювачів – просунуті апскейлери та генерація кадрів – значною мірою нівелюється фанатськими модами, які повертають ці технології на відеокарти минулих років.

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GeForce RTX 3090 – найкращий вибір для локального ШІ

Якщо говорити про робочі завдання, RTX 3090, як і раніше, залишається одним із найкращих варіантів для запуску локальних нейромереж. Навіть з урахуванням того, що криза підняла ціни на цю модель приблизно до $1500, сьогодні це менше зло. Якщо потрібний максимум відеопам'яті, найкращим вибором стала б RTX 5090 на 32 ГБ, але вона практично зникла з продажу.

Наступний за привабливістю варіант у таборі NVIDIA – RTX 4090 з 24 ГБ пам’яті, але знайти її на вторинному ринку дешевше за $3000 неможливо. У RTX 3090 рівно стільки ж відеопам'яті, а коштує вона вдвічі дешевше. При цьому відеокарта не настільки стара, щоб страждати від нестачі "сирої" продуктивності або несумісності з топовими моделями ШІ.

Однак платити $1500 за вживану відеокарту має сенс лише тим, хто серйозно занурений у сучасну екосистему ШІ. Незважаючи на всю свою потужність, RTX 3090 далеко не найкращий вибір для висококласного геймінгу з погляду вигоди.

RX 7900 XTX – вигідніша для ШІ, якщо не потрібна CUDA

Якщо ваші завдання не пов’язані з екосистемою NVIDIA CUDA, торішній флагман від AMD стане більш розумною інвестицією. RX 7900 XTX оснащена тими ж 24 ГБ VRAM, що й RTX 3090, але на таких майданчиках, як eBay, її можна придбати за $1000–$1200 – на 20% дешевше при майже однаковій швидкості в ШІ.

Відеокарта впевнено обробляє моделі на 32 млрд параметрів і квантовані на 70 мільярдів. Платформа AMD ROCm за останній рік помітно зміцніла, тому міф про безальтернативність CUDA вже застарів. NVIDIA все ще трохи попереду, але нижча ціна RX 7900 XTX легко компенсує цю різницю.

RX 7900 XT – найкраще співвідношення ціни та потужності для ігор

В ігровому сегменті важко знайти варіант кращий за RX 7900 XT, якщо бюджет дозволяє витратити $650–$750. Сума для вторинного ринку чимала, однак новинки коштують незрівнянно дорожче: нова RX 9070 XT, близька за можливостями, у роздрібній торгівлі наближається до $1000, а RTX 5070 Ti взагалі досягає $1500.

RX 7900 XT майже не поступається старшій моделі RX 7900 XTX, а 20 ГБ відеопам’яті з запасом вистачає для комфортного геймінгу в 4K. Запасу потужності вистачає й для трасування променів, а підтримка FSR 4 дає доступ до найпотужнішого апскейлера AMD.

Хоча офіційне генерування кадрів за допомогою штучного інтелекту залишилося ексклюзивом серії RX 90, фанатський мод OptiScaler дозволяє активувати цю функцію на RX 7000 і RX 6000 – нехай і з невеликою втратою базового FPS, зате з помітним виграшем у плавності зображення.

RX 6800 XT – народний хіт для 1440p і 4K

Якщо потрібно вкластися в $500, RX 6800 XT видає близько 75% потужності RX 7900 XT всього за $400 з невеликим. У архітектурі RDNA 2 трасування променів працює слабкіше, але 16 ГБ відеопам'яті без проблем витримують ігри в 1440p і 4K. Плюс карта підтримує FSR 4 і неофіційне генерування кадрів через той самий OptiScaler.

Більш дорогі RX 7800 XT та RX 6900 XT до підбірки не увійшли: вони забезпечують приблизно ту саму швидкість і обсяг пам’яті, але коштують на $100–$200 дорожче. А якщо порівняти вживану RX 6800 XT з новою RTX 5060, то остання виявиться на 20% повільнішою, матиме лише 8 ГБ пам’яті й обійдеться на $100 дорожче.

GeForce RTX 3080 – оптимальний варіант для трасування променів

У тому ж бюджеті близько $400 знаходиться RTX 3080 – за ці гроші на вторинному ринку можна знайти навіть версію на 12 ГБ. За "чистою" продуктивністю в 1440p і 4K вона йде нарівні з RX 6800

Новітні моделі апскейлінгу NVIDIA повністю підтримуються на RTX 3080. Офіційної генерації кадрів тут немає, але фанатські модифікації вже зняли це обмеження: за допомогою утиліт на кшталт Universal MFG Unlocker можна активувати багатокадрову генерацію аж до 6x на будь-якій карті серії RTX.

GeForce RTX 2070 – мінімальний поріг для 2026 року

За ціною близько $200 вживана RTX 2070 Super є найдоступнішою відеокартою в добірці, але на сьогодні вона вже помітно застаріла. Вона потрапила до цього списку тому, що все ще здатна запускати найновіші ігри AAA-класу в роздільній здатності 1080p. Проте це абсолютний мінімум, який варто розглядати для придбання у 2026 році.

Альтернативи: RTX 3060 Ti коштує від $300 при різниці в швидкості всього близько 25%, а RTX 3060 12 ГБ за ціною близько $300 і зовсім повільніша. Опускатися нижче (наприклад, до GTX 1660 Super за $100–$125) не рекомендується через відсутність DLSS і критично малий обсяг відеопам'яті – 6 ГБ.

Раніше Steam повідомив, на яких відеокартах гратимуть користувачі у 2026 році. Легендарна GeForce RTX 3060 поділила перше місце з сучасною RTX 5070, а в таборі AMD найпопулярнішим рішенням залишається RX 9070 XT.

УНІАН писав, що користувачі обрали найкращого виробника відеокарт 2026 року. За підсумками опитування перше місце посіла не ASUS і не MSI.

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