РФ використовує супутникову мережу 'Рассвет' для військового зв’язку: у Reuters оприлюднили подробиці

За даними ГУР, цього року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями - у березні та липні.

Російські війська використовують свою нову супутникову мережу "Рассвет", яку позиціонують як власну версію Starlink, для військового зв’язку над Україною, прагнучи підвищити точність своїх ударних дронів та ускладнити їхнє придушення. Про це повідомили агентству Reuters в українській військовій розвідці.

За даними ГУР, Росія цього року запустила на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями в березні та липні.

Зазначається, що це лише крихітна частка від понад 10 000 супутників мережі Starlink, військова версія якої - Starshield - працює в Україні. Доступ до систем SpaceX значно допоміг Києву у війні.

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Москва планує подальші запуски системи "Рассвет" до кінця 2026 року для розширення географічного охоплення мережі та поступового наближення до повноцінної низькоорбітальної супутникової системи зв’язку. Представник ГУР Андрій Юсов сказав:

"Наразі супутникове угруповання є недостатнім для забезпечення безперебійного покриття території України: зв’язок здійснюється з перебоями, коли супутники пролітають над відповідними районами".

У заяві ГУР зазначено, що "Рассвет" може забезпечити Росії двосторонній обмін даними з її БПЛА над Україною, дозволяючи розвідувальним дронам передавати дані в режимі реального часу, а пілотам - коригувати маршрут ударних дронів під час польоту, зменшуючи залежність від заздалегідь запрограмованого маршруту.

Це дозволить безпілотникам адаптуватися до змін місцезнаходження цілі або обходити засоби ППО.

"У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БПЛА та ускладнити їх перехоплення системами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки", - додав Юсов.

Російський "Рассвет"

Раніше повідомлялося, що Росія стабілізувала 13 із 16 запущених у другій партії супутників системи зв’язку "Рассвет-3" на висоті приблизно 508 кілометрів.

Станом на 3 листопада у РФ на орбіті перебувають 30 супутників із двох серійних партій, які були запущені в космос у березні та липні 2026 року. З них 26 вдалося вивести на проміжну орбіту висотою близько 508 км - по 13 з кожної партії.

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