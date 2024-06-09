Чи оновиться ваш iPhone до iOS 18: названо моделі, які не отримають апдейт

Втім, для роботи новомодним ШІ-функцій все одно знадобиться мінімум iPhone 15 Pro або 15 Pro Max.

Щорічна конференція WWDC, на якій Apple традиційно представляє нові версії операційних систем, пройде вже завтра. В інтернет "злили" список моделей iPhone, сумісних з iOS 18.

Судячи з усього, нову ОС отримають всі ті ж айфони, які в 2023 отримали iOS 17. Це означає, що без оновлення очікувано залишаться iPhone X, iPhone 8/8 Plus і старіші смартфони. Тоді як до списку сумісності потрапили навіть iPhone XR і iPhone SE (2020)

Ось повний список майбутніх володарів iOS 18:

Хоч нову ОС отримають усі смартфони бренду, починаючи з iPhone Xs / Xs Max і iPhone XR, які вийшли в далекому 2018 році, вони не будуть підтримувати ШІ-функції. Принаймні просунуті нейромережеві фішки, такі як створення тексту за запитом, "розумне" редагування фото та інші. Для їхньої роботи знадобиться мінімум iPhone 15 Pro або 15 Pro Max.

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Втім, iOS 18 і без цього, як очікується, запропонує багато нововведень. Наприклад, гнучке налаштування робочого столу і оновлений "Центр управління". Також мають додати підтримку стандарту обміну повідомленнями RCS.

Перша бета-версія iOS 18 буде доступна бета-тестерам одразу після презентації, а широке поширення ОС почнеться у вересні з виходом моделей iPhone 16. До речі, про них уже майже все відомо, включно з дизайном.

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