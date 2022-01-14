Проблема виникає при використанні штатних засобів Windows.

Новітні апдейти для ОС Windows 10 і Windows 11, випущені Microsoft в минулий вівторок, не дозволяють встановити з'єднання з VPN.

Проблема вперше була помічена користувачами Reddit при використанні штатних засобів системи. Що показово, повідомлення про помилку з'являється незалежно від обраного провайдера та версії ОС.

Якщо відкрити "Журнал подій", то там буде помічена помилка під номером 789.

Microsoft надає наступний опис помилки:

Спроба підключення L2TP не вдалася, так як на рівні безпеки під час початкових переговорів з віддаленим комп'ютером сталася помилка обробки.

На момент написання новини розв'язати проблему можна тільки видаленням останнього апдейта Windows. Для цього необхідно перейти по шляху "Панель управління" ➝ "Програми" ➝ "переглянути встановлені оновлення", а потім видалити патч з індексом KB5009566 (для Windows 11) або KB5009543 (для Windows 10).

Користувачі, які зіткнулися з помилкою, також повідомляють про проблеми з роботою Windows Server, в якій спостерігаються циклічні перезавантаження, недоступність дисків, відформатованих в ReFS і неможливість використання апаратної віртуалізації Hyper-V.

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