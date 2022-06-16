Зазначається, що з початку повномасштабної війни в РФ діє посилена цензура.

Влада США з початку повномасштабної війни в Україні збільшила фінансування відразу трьох популярних VPN-сервісів. Все задля того, аби допомогти росіянам обійти цензуру й отримати доступ до заборонених в країні ресурсів.

Як повідомляють джерела Reuters, мовиться про VPN-сервіси – nthLink, Psiphon і Lantern.

Так, якщо з 2015 по 2021 рік три VPN-компанії отримали $4,8 млн, то після 24 лютого ця сума збільшилася майже вдвічі, аби впоратися з напливом користувачів з Росії.

У зв'язку з посиленням репресій Кремля щодо свободи ЗМІ ми спостерігаємо надзвичайний сплеск попиту на ці інструменти серед росіян – кажуть в агентстві світових медіа USAGM.

За їх інформацією, в травні вищепереліченими VPN-сервісами користувалися близько 4 млн росіян. Psiphon, наприклад, використовують 1,3 млн росіян щодня.

Росіянам блокують доступ до популярних VPN-сервісів

Зазначається, що Роскомнадзор почав масово блокувати VPN-сервіси в Росії відразу ж після початку повномасштабної війни в Україні. Серед заблокованих – Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN і IPVanish VPN.

Крім того, за незалежне висвітлення війни в Україні у РФ вже заблокували понад тисячу сайтів. Від російських ЗМІ вимагають називати війну виключно "спеціальною операцією", а всі незгодні потрапляють до чорного списку.

Нагадаємо, раніше в РНБО дали рекомендації щодо VPN-сервісів для українців, які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, і які підключені до російських мереж.

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