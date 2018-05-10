Житель Тернопільщини втратив 34 тисяч гривень, намагаючись купити трактор за оголошенням шахрая в Інтернеті

В Інтернеті чоловік знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за вигідною ціною та зателефонував до продавця.

Житель Тернопільщини втратив 34 тис. грн, намагаючись купити трактор за оголошенням шахрая в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою в поліцію звернувся мешканець Кременецького району.

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Він повідомив, що йому для господарських робіт був необхідний трактор. В Інтернеті він знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за вигідною ціною та зателефонував до продавця. Невідомий повідомив, що готовий продати трактор, але необхідно перевести на банківський рахунок завдаток за товар. Пообіцяв, що після цього доставить трактор наступної доби.

Кременчанин перевів на рахунок 34 тис. грн, однак впродовж трьох днів товар не отримав. Спочатку шахрай відповідав на дзвінки і запевняв, що трактор вже прибув на склад і невдовзі його відправлять не Тернопільщину, а згодом мобільний телефон перестав відповідати, зникло і оголошення по продаж.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.