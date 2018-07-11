У Тернополі мотоцикліст збив дівчину, після ДТП обидвох госпіталізували.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора близько 14 год на вул. Живова.

Читайте такожНа Харківщині двоє мотоциклістів загинули, потрапивши під потяг на залізничному переїзді

Патрульним водій мотоциклу Honda повідомив, що під час того, як він їхав в напрямку вул. Микулинецької, невідома йому особа вибігла на проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу, і він не зумів уникнути зіткнення.

Дівчину, яка постраждала внаслідок ДТП забрала швидка до приїзду працівників поліції.

В ході встановлення всіх обставин, 51-річний водій поскаржився на погане самопочуття, тому працівники поліції викликали ще одну бригаду швидкої допомоги. Чоловіка теж госпітлізували.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, для подальшого з’ясування обставин.