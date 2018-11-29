Відродження військових частина на Тернопільщині допомагає також розвивати економіку області – Барна

Відродження військових частина на Тернопільщині допомагає також розвивати економіку області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на цьому сьогодні під час засідання Ради регіонального розвитку Збаразького району зазначив наголосив голова ТОДА Степан Барна.

"Сьогодні маємо про що звітувати. Адже переломним для нас став 2014 рік. Саме тоді за дорученням Президента України та ініціатив щодо відновлення Збройних сил України було відроджено 44-ту тернопільську артилерійську бригаду. Ця бригада стала найбільш боєздатним підрозділом ЗСУ", - нагадав Барна.

Він зауважив, що зараз на постійному місці дислокації бригади розвивається інфраструктура, розбудовуються військові частини у Теребовлі, Чорткові та Бережанах. А для військовослужбовців-контрактників будуються 7 нових гуртожитків.

"Це говорить не лише про військову складову, а й економічну. Лише торік було сплачено майже 28 млн грн податків на доходи фізичних осіб у розрізі громад області. Військова служба стала ще одним джерелом наповнення бюджетів. Бо для Тернопільської області, як і для України, пріоритет номер один - це безпека і захист. В умовах війни маємо будувати власну економіку і розбудовувати нашу область ", – сказав Барна.

Рада регіонального розвитку Збаразького району – перша рада регіонального розвитку, яка відбувається у районі. Попереду такі ж підсумки роботи за 2014-2018 роки відбудуться ще у 16-ти районах.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада відбулася Рада регіонального розвитку Тернопільської області, під час якої підсумували досягнення у розвитку краю у 2015-2018 роках та напрацювали стратегію подальших дій на 2019-2021 роки.