У Тернопілі суд продовжив домашній арешт для організаторів фінансової піраміди Хелікс

Суд продовжив перебування під домашній арештом організаторів фінансово піраміди Хелікс. Як повідомили УНІАН у прес-службі апеляційного суду Тернопільської області, слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов'язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року.

Слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України) та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України).

З початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

Відповідно до ухали суду, підозрювані зобов'язані не покидати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання, утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою, а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в'їзд в Україну.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. 4 грудня Тернопільський міськрайсуд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн – для співорганізаторів.

6 грудня директора ТОВ «Хелікс кепітал» випустили під заставу 5 млн грн, 9 грудня відпустили ще одного з організаторів за 2,5 млн грн, 12 грудня – третього підозрюваного за 1 млн грн.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 млн американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже 500 тис. грн. Суд продовжив перебування під домашній арештом організаторів фінансово піраміди Хелікс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апеляційного суду Тернопільської області, слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов'язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року.

Слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України) та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України).

З початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

Відповідно до ухали суду, підозрювані зобов'язані не покидати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання, утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою, а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в'їзд в Україну.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. 4 грудня Тернопільський міськрайсуд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн – для співорганізаторів.

6 грудня директора ТОВ «Хелікс кепітал» випустили під заставу 5 млн грн, 9 грудня відпустили ще одного з організаторів за 2,5 млн грн, 12 грудня – третього підозрюваного за 1 млн грн.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 млн американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже 500 тис. грн.