Селище Атрані почало набувати популярності після виходу серіалу "Ріплі".

Згідно зі статистикою, понад третина туристів хоч раз у житті бронювали поїздку в пункт призначення, побачивши його у фільмі або серіалі. Свого часу сплеск подорожей у ту чи іншу країну траплявся після виходу шоу "Гра престолів", "Венздей", "Останні з нас", "Білий лотос" і багатьох інших. Тепер настала черга ще одного хітового серіалу Netflix.

4 квітня 2024 року одна з найбільших стримінгових платформ випустила чорно-білий мінісеріал "Ріплі" в жанрі психологічний трилер з Ендрю Скоттом і Дакотою Феннінг, заснований на серії романів американської письменниці Патриції Гайсміт.

За сюжетом серіалу, харизматичного дрібного шахрая Тома Ріплі наймає багатий підприємець Герберт Грінліф, щоб той поїхав зі США в Італію і вмовив його спадкоємця Діккі повернутися додому, покинувши богемне життя заради сімейної справи. Утім, у процесі у Тома виникає інший жорстокий план.

Хоча в оригінальному романі 1955 року "Талановитий містер Ріплі" Діккі Грінліф проживав у вигаданому Монджібелло, автори нової серіальної екранізації вирішили перенести події в реально існуюче селище Атрані, розташоване недалеко від Неаполя.

Як зазначає видання The Guardian, коли персонаж Ендрю Скотта їде з Неаполя до селища Атрані на старому автобусі, дорогою йому трапляється лише одне авто, а коли він вистежує Діккі Грінліфа на пляжі, багатий американець і його дівчина виявляються єдиними людьми, які засмагають на незайманому піску.

У наші дні туристи, які вирушають на узбережжя Амальфі, помітять контраст – тепер дорога між Позітано і Салерно відома не тільки краєвидами, а й заторами. І хоча Атрані, можливо, зараз менш завантажене, ніж сусіднє місто Амальфі, але влітку його пляж також заставлений рядами парасольок і шезлонгів. У селищі зараз доступні один чотиризірковий готель, кілька готелів типу "постіль+сніданок", а також приватне житло для відпочинку.

Як зазначає видання, деякі представники місцевого безнеса задоволені підвищенням інтересу до Атрані після виходу серіалу.

"Бездоганні фотографії, безумовно, принесли нашому маленькому селу додаткову популярність", – зазначив власник пляжного ресторану Le Arcate Антоніо Буонокоре.

Однак є й ті, хто занепокоєні потенційним напливом туристів з усіма негативними наслідками, що з цього випливатимуть.

"Це узбережжя просякнуте надмірним туризмом. Якщо через серіал приїде більше відвідувачів, я щиро сподіваюся, що вони приїдуть у низький сезон", – заперечила власник апартаментів Maison Escher Антонелла Флоріо.

З нею згодна керуюча нерухомістю Chiara's House Луїза Крісколо.

"Наше селище не справляється з величезним потоком туристів. Автомобілі, автобуси і мотоцикли паралізують рух транспорту. Владі необхідно довше тримати відкритим більшу кількість місць, щоб деякі відвідування можна було перенести на іншу пору року, а також заохочувати використання водного транспорту і пропонувати частіші рейси на автобусах меншого розміру", – зазначила вона.

Водночас видання підкреслює, що розкішна вілла, на якій у серіалі живе Діккі Грінліф, насправді розташована не в Атрані, а на сусідньому острові Капрі. Вілла Торрічелла була побудована 1902 року в еклектичному стилі – з башточками, мавританськими колонадами, загостреними арками та крученими колонами – для пари американських світських левиць, Кейт Перрі та Саіді Волкотт, які приховували свої одностатеві стосунки, зображуючи себе сестрами.

Вілла, вежу з цибулинним куполом якої легко помітити з порома, перебуває у приватній власності, але квартира з однією спальнею, панорамною терасою і чудовою кахельною підлогою, якою ходить персонаж Діккі, здається на Airbnb за ціною від 189 фунтів стерлінгів за ніч.

Творці "Ріплі" закрили центр Атрані на місяць у жовтні 2021 року, щоб повернути його на початок 60-х років, заплативши місцевому бізнесу за незручності. Рік потому тут проводили зйомки фільму "Праведник 3", у якому також знімалася Дакота Фаннінг, яка в "Ріплі" грає Мардж – подругу Діккі.

Пізніше в серіалі Netflix проступки Ріплі приводять його до Неаполя, Риму, Палермо і Венеції. У кожному місті письменник і режисер Стівен Зайліан використовує картини Караваджо, щоб відобразити схильність шахрая до насильства і, можливо, його пригнічену сексуальність. Але Риму і Венеції не чужі знімальні групи і масовий туризм. Атрані ж, постійне населення якої становить близько 800 осіб, готується до змін.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристи розповіли, які книги надихнули їх на подорожі. Особливо часто вони згадували Італію.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.