Чи врятує запуск поїздів українцям літню відпустку?

Марина Григоренко

27 травня «Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на пасажирські поїзди, зупинені в країні ще у середині березня через карантин, запроваджений в країні для запобігання пандемії коронавірусу. Втім, надії багатьох українців на зустріч з родичами чи літню відпустку вмить розбило оголошення маршрутів, які запускаються на першому етапі. Виявилося, що їх зовсім небагато – всього 14. І усі вони у південних та східних областях України. В першу чергу мова йде про великі обласні центри – Одеса, Дніпро та Харків, а також Кременчук (Полтавська область), Кривий Ріг (Дніпропетровська область) та Новоолексіївку (Херсонська область). Також до когорти «щасливчиків» потрапили… міста Донецької та Луганської областей (Костянтинівка, Маріуполь та Лисичанськ).

Ще до оголошення перших маршрутів в профільних відомствах попереджали, що будуть запускати не всі маршрути, а лише до тих регіонів, де стабільна ситуація з захворюваністю на коронавірус. Але ніхто й гадки не мав, що в цьому переліку не знайдеться місця для жодного міста у західних областях України. Зрозуміло, ніхто не чекав, що для подорожей відкриють Чернівецьку область, де одна з найскладніших ситуації з COVID-19. Однак на тій же Хмельниччині інфікованих менше 400, можна ж було дати шанс тому ж Кам’янець-Подільському.

Надію українцям на літній відпочинок після запуску залізничних перевезень напередодні оголошення перших маршрутів дам міністр інфраструктури Владислав Криклій, який анонсував, що передусім запускатимуть потяги на південь – до популярного регіону для літнього відпочинку. Але на ділі в отриманому переліку відверто туристичною та популярною для літньої відпустки є лише Одеса. Попри те, що там дуже дорого і не завжди безпечно. Більш того, враховуючи цьогорічний попит на відпочинок в Україні через закриті кордони, одесити точно не зможуть встояти від спокуси підняти ціни ще вище. Але навіть якщо відкинути усі недоліки туристичного бізнесу по-одеськи, одне лише місто ніяк не зможе задовольнити усіх бажаючих скупатися влітку в морі та позасмагати на пляжах.

Ще до оголошення перших маршрутів в профільних відомствах попереджали, що запускатимуть не всі маршрути, а лише до тих регіонів, де стабільна ситуація з захворюваністю на коронавірус. Але ніхто й гадки не мав, що в цьому переліку не знайдеться місця для жодного міста у західних областях України

Станом на 1 червня на популярних сервісах з бронювання житла в Одесі доступно близько 1000 пропозицій з розміщення, однак далеко не всі з них виглядають так, що хочеться в них зупинятися в умовах пандемії. Адже хто дасть гарантію, що власники приватних апартаментів дотримуються усіх санітарних норм. Тим паче, що в пам’яті багатьох ще свіжі спогади про минулорічну пожежу в одеському готелі та нещодавню серію обвалень старих житлових будинків. Тож якщо ж відфільтрувати місця для відпочинку за сучасними готелями біля пляжу, то їх вже буде значно менше, і одномісний номер в пристойних кімнатах обійдеться щонайменше в 700 грн за добу.

Ще один південний напрямок в переліку «Укрзалізниці» – невеличке селище міського типу Новоолексіївка в Херсонській області. До моря від нього близько – 15 кілометрів. Тож навіть якщо ви дістанетесь сюди потягом, ще доведеться думати, як доїхати далі. Найбільше варіантів з розміщення на початок червня наявні в курортному Генічеську, а також в селах Генічеська Гірка та Щасливцеве. Загалом трохи менше сотні пропозицій, більш-менш пристойні за виглядом з яких коштують від 500 гривень на добу за одномісний номер.

Є море і в Маріуполі, куди нам пропонує їхати «Укрзалізниця». Але давайте будемо чесними: не так вже й багато українців розглядають місто у регіоні, де досі йде війна, як напрямок для літньої відпустки, тим паче з дітьми. Тим не менш, на початок червня в Маріуполі доступні трохи більше 80 варіантів розміщення, ціни на непогані за виглядом номери починаються від 600 гривень за одномісний номер за добу.

Фактично на цьому «літня» пропозиція від «Укрзалізниці» закінчується. Решта міст – це передусім напрямки для уїк-енду, коли більше немає куди поїхати. Так, Дніпро чи Харків наразі виглядають симпатичними, доглянутими, з непоганою інфраструктурою. Але, погодьтеся, на тижневу відпустку ви туди точно не поїдете. Тим паче в умовах обмеженої розважальної програми – без фестивалів, концертів, театрів, кінотеатрів, клубів та багатьох ресторанів.

А ось популярним західним напрямкам, ймовірно, доведеться оплакувати свій літній туристичний сезон. Так, зараз можна знайти пропозиції з розміщення на початок червня у тих же Яремче, Буковелі, Пилипці чи Трускавці, подекуди навіть зі знижкам. Однак навряд чи їм слід очікувати на навалу відпочивальників за відсутності залізничного сполучення. Адже далеко не всі туристи, які там відпочивають, мають великі доходи. В гори часто їздить молодь, яка звикла до бюджетного туризму, а на оздоровчі курорти – люди старшого віку, часто за профспілковими путівками. І їздять усі вони туди потягом.

Звісно, можна спробувати доїхати міжміськими автобусами, які також планується запустити з червня. Втім, їхати автобусом туди з того ж Харкова чи Дніпра, та навіть з Києва, – сумнівне задоволення, зважаючи на стан вітчизняних доріг, навіть власною машиною не кожен зголоситься. Приміром, вже зараз можна знайти автобусні рейси з Києва до Яремче на початок травня за ціною від 550 гривень. Їхати доведеться 11 годин. З Харкова до Яремче вже буде 900 гривень і майже добу в дорозі. Приблизно ж такі ціни на автобусні рейси з Києва до Трускавця – 660 гривень та майже 11 годин в дорозі. А от з Києва до того ж Пилипця та інших курортних місцин Закарпаття вже прямих рейсів немає. Тож доведеться спочатку їхати цілу ніч до Ужгорода чи Мукачева, а далі ще думати як доїхати далі.

Найгіршим у цій ситуації для західноукраїнського туризму є невизначеність. Бо ж ніхто наразі не дає прогнозів, коли запустяться потяги у західноу напрямку. А літо вже зовсім скоро, і ті, хто все ж вирішить влітку відпочивати в Україні, вже починають планувати свою відпустку. І вони точно будуть враховувати можливість легко потрапити до місця відпочинку. Однак зважаючи на обмежену кількість маршрутів, а також особливості карантинної розсадки у вагонах – не виключені проблеми з наявністю квитків. Купувати їх доведеться заздалегідь. Тому турист скоріше вже зараз запланує поїздку на середину липня, приміром, до Одеси, а не чекатиме до останнього, коли запустять потяги в Карпати, ризикуючи або переплатити зайві гроші за швидку організацію подорожі, або взагалі залишитися без літньої відпустки.

Відпочинок у дійсно якісному і безпечному готелі Одеси чи Карпат обійдеться не дешевше, ніж за кордоном. Але далеко не всі українці готові платити за відпочинок в Україні стільки ж, як за закордонний

Більш того, з таким розкладами, чимало тих, хто хотів поїхати влітку у відпустку закордон, скоріше зачекають ще місяць-другий, коли Україна відкриє кордони, і поїдуть кудись до Грузії чи Туреччини, які заявляють про бажання приймати українців вже з липня. Там-то точно гарантують дотримання профілактичних заходів. Тим паче, що відпочинок у дійсно якісному і безпечному готелі Одеси чи Карпат обійдеться не дешевше, ніж за кордоном. Але далеко не всі українці готові платити за відпочинок в Україні стільки ж, як за закордонний.

Альтернативою можуть стати хіба що організовані туристичними фірмами подорожі. Вже зараз в можна відшукати варіанти. Але знову ж таки, здебільшого українці не звикли організовувати великі відпустки за допомогою туроператоів, переплачуючи їм за посередницькі послуги, коли можна спланувати все самому. До того ж, в цьому сегменті попитом користуються більш ексклюзивні пропозиції, які точно сам не організуєш. А це такого не розраховано на широку цільову аудиторію.

Поки ж доведеться констатувати, що літній відпочинок в Україні в умовах коронавірусу все ще залишатиметься прерогативою тих, хто має власне авто, готовий їхати на ньому через усю країну та може викладати пристойні гроші за якісний відпочинок на Батьківщині. Адже антисанітарія та погана інфраструктура досі залишаються великою проблемою для українського туризму (про це ви можете почитати в нашому попередньому матеріалі). Тому багатьох українців, які вже встигли колись подивитися на сервіс закордоном, від відпочинку всередині країни як раз може відлякнути невпевненість в тому, що більш доступні за ціною заклади розміщення та курорти зможуть забезпечити дотримання усіх санітарних норм.

Марина Григоренко

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