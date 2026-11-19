Крім того, туристи дедалі частіше відмовляються від жорсткого планування відпусток.

Різні туристичні компанії та профільні експерти вже щосили намагаються передбачити, які туристичні тренди домінуватимуть у 2027 році. Однак у цих списках є й досить дивні ідеї.

Туристична платформа GetYourGuide назвала п'ять незвичайних тенденцій у подорожах, які вже набирають популярності серед туристів, що планують свій відпочинок на наступний рік.

"Епоха "максимально насичених" відпусток (holidaymaxxing) відходить у минуле. На зміну їй приходить вміння повністю зануритися в поточний момент. У 2027 році найяскравіші спогади про подорожі будуть пов'язані з майстер-класом із приготування кімчі в Сеулі, відвідуванням парфумерної лабораторії у Флоренції або навіть екскурсією по незвичайних туалетах у Токіо", – зазначають експерти GetYourGuide у своєму щорічному звіті "Приховані тренди" (Hidden Trends), складеному на основі мільйонів бронювань та опитування понад 10 тисяч мандрівників із семи країн.

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Результати дослідження показали: майже 8 із 10 респондентів (78%) вважають, що по-справжньому відновлюючий відпочинок – це відмова від жорсткого розкладу. При цьому майже кожен третій мандрівник залишає "розумний" годинник вдома.

Проте понад половина опитаних (56%) зазначили, що саме цифрове планування перед поїздкою дозволяє їм по-справжньому "відключитися" під час самої подорожі. У GetYourGuide це називають "антиоптимізацією": ретельно плануйте, а потім – відпустіть ситуацію.

Цей зсув породив п'ять нових типів мандрівників – "сенсуалісти" (Scentualists), "ферментатори" (Fermentor), "любителі відхилятися від маршруту" (Detourist), "гравці" (Player) та "запилювачі" (Pollinator). Назви відображають ключові особливості поведінки кожної групи.

5 прихованих трендів, які змінюють формат подорожей у 2027 році:

1. Сенсуалісти. Експерти зазначають, що нюх найтісніше пов'язаний із пам'яттю, і нове покоління вирушає на інший кінець світу в пошуках саме таких відчуттів. Понад три чверті (77%) мандрівників зізналися, що один-єдиний запах здатний миттєво перенести їх у минуле – у дні попередньої відпустки, і тепер вони цілеспрямовано шукають подібний досвід. Понад половина (56%) готові платити за заходи, присвячені ароматам: наприклад, за майстер-клас у парфумера у Флоренції або тематичний семінар на Французькій Рив'єрі. Серед покоління Z цей показник сягає 69%, а серед міленіалів – 65%. Дані GetYourGuide підтверджують цю тенденцію: кількість бронювань, пов'язаних з ароматами, зросла на 114% порівняно з попереднім роком.

2. Ферментатори. Мандрівники дедалі більше прагнуть уповільнити темп відпочинку, і це виявляється, зокрема, у бажанні поспостерігати за приготуванням їжі "з нуля". Будь то приготування комбучі під керівництвом експерта в Барселоні чи майстер-клас зі створення кімчі в Сеулі за сімейним рецептом наставника – майже три чверті (72%) опитаних зізнаються, що їм неймовірно цікаво спостерігати за тим, як готують їжу з самого початку. 71% респондентів погоджуються з тим, що розуміння походження продуктів робить подорож глибшою та осмисленою. Дані про бронювання підтверджують цю тенденцію: за інформацією GetYourGuide, попит на екскурсії, присвячені виробництву бальзамічного оцту, зріс на 73% порівняно з минулим роком, інтерес до виноробень збільшився на 38%, а до пивоварень – на 25%.

3. Дослідники неторованих стежок. Туристи поки що не готові відмовитися від відвідування найпопулярніших туристичних місць світу, але тепер вони намагаються знайти там щось незвичайне або поглянути на них під абсолютно новим кутом. Це може бути екскурсія по незвичайних громадських туалетах у Токіо (натхненна фільмом Віма Вендерса "Ідеальні дні") або прогулянка по Риму на моторолері Vespa – у дусі героїні Ліззі Магуайр. Понад 6 із 10 мандрівників (61%) зазначають, що сьогодні вони частіше, ніж п'ять років тому, навмисно шукають маловідомі місцеві райони. Серед представників покоління Z цей показник сягає 72%, а серед міленіалів старшого віку – 69%.

4. Геймери. У 2027 році покоління, яке виросло на онлайн-іграх, вирушить у подорожі світом, щоб освоїти ігри, які не можна завантажити. Майже дві третини (62%) мандрівників готові спробувати місцеві ігри під час відпочинку: будь то партія в петанк із місцевим жителем у Провансі, вивчення основ карткової гри "Шафкопф" із гідом у Баварії чи знайомство з традиційними японськими настільними іграми в Осаці. Серед представників покоління Z цей показник сягає 78% – це свідчить про те, що покоління, життя якого нерозривно пов'язане з цифровими розвагами, прагне контакту з місцевими культурами через їхні "аналогові" прояви.

5. Запилювачі. Бджільництво стало настільки популярним трендом, що ним вже захоплюються такі знаменитості, як Девід Бекхем. Експерти прогнозують, що у 2027 році мандрівники дедалі частіше звертатимуться до цього заняття, яке вчить терпінню та вмінню сповільнитися. Згідно з даними платформи GetYourGuide, попит на туристичні програми, пов'язані з бджільництвом, зріс на 65% порівняно з минулим роком: від спостереження за бджолами в австралійському регіоні Інгарда до участі в роботі пасіки під керівництвом місцевого бджоляра на Азорських островах.

Куди поїхати у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали п'ять приголомшливих недооцінених місць у Європі, куди варто поїхати у 2027 році.

Тим часом команда туристичного видавництва Fodor's опублікувала свій No List 2027, до якого увійшли популярні туристичні напрямки, куди краще не їхати наступного року. Одночасно вони назвали 27 місць, якими їх можна замінити.

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