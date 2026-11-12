Якими будуть подорожі у 2027 році: експерти назвали сім нових туристичних трендів

У наступному році під час планування подорожей люди будуть шукати баланс між фантазією та реальністю.

Щороку в світі з'являються нові туристичні тренди, які визначають, як люди подорожуватимуть найближчим часом. Наприклад, у 2027 році Expedia Group робить ставку на повернення в дитинство, міні-відпустки та готичну атмосферу.

Свій прогноз туристичних трендів на наступний рік представила й команда BBC Travel, попередньо опитавши профільних експертів.

"Що спільного між подорожами, натхненними світом фентезі, поїздками в дусі ностальгії та новим форматом чоловічих подорожей? Усі вони показують, як зміна ставлення до всього – від технологій до особистих стосунків – впливає на те, куди ми вирушаємо і чого очікуємо від свого відпочинку. Від прагнення до глибшого емоційного зв'язку до вибору незвичайних, немов "неземних" напрямків – представляємо сім туристичних трендів, за якими варто стежити у 2027 році", – зазначають автори матеріалу.

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Сім трендів у подорожах, які визначатимуть 2027 рік

1. Фантазія замість реальності

Експерти прогнозують, що наступного року мандрівники дедалі частіше шукатимуть місця, що нагадують інші світи – чи то майданчики для захопливого спостереження за зірками, стародавні руїни чи ландшафти, оповиті міфами та легендами. Згідно з прогнозами Booking.com на 2027 рік, 65% опитаних мандрівників виявляють інтерес до подорожей, пов'язаних із паранормальними явищами – від відвідування місць із "примарним" минулим до зустрічей із чимось надприродним. У звіті Pinterest Predicts за 2026 рік також зафіксовано сплеск пошукових запитів, що стосуються містичних пейзажів: інтерес до "естетики Шотландського нагір'я" зріс на 465%, а до "неземних, казкових місць" – на 45%.

PR-агентство у сфері туризму Lemongrass зазначає, що зростаюча популярність жанру "романтазі" (поєднання романтики та фентезі) підігріває інтерес до таких подорожей в інші світи. Однак справа не лише в красивих краєвидах – йдеться про можливість втекти від буденності та зануритися в зовсім іншу реальність.

2. Новий формат чоловічих подорожей

Згідно з останніми дослідженнями, чоловіки дедалі більше відходять від звичних форматів групових подорожей, таких як галасливі парубочі вечірки чи гра в гольф.

У звіті Lemongrass про тренди 2027 року йдеться про те, що в чоловічих подорожах дедалі більше уваги приділяється емоційному благополуччю. З'являються формати відпочинку, що сприяють зміцненню зв'язків, саморефлексії та більш відвертим розмовам про те, що означає бути чоловіком сьогодні. Згідно з даними Bupa UK, 50% чоловіків стикалися з проблемами психічного здоров'я – на тлі змін у суспільному дискурсі навколо таких тем, як самотність, вигорання, баланс між роботою та особистим життям, а також фінансова нестабільність. Групові поїздки можуть стати сприятливим середовищем для таких обговорень.

"Я зрозумів, що чоловіки найчастіше говорять найщиріше, коли розмова не є головною метою. Вони розмовляють, прогулюючись, розбиваючи табір, розділяючи трапезу або разом долаючи якісь труднощі", – зазначив утішник Левісон Вуд.

3. Подорож у дитинство

У 2027 році туристи прагнуть знову відчути безтурботну радість дитинства, замінивши тягар дорослих обов'язків на прості дитячі задоволення.

За даними Expedia, 57% опитаних мандрівників планують у 2027 році вирушити в подорож, яка дозволить "знову стати дитиною" (так званий формат "un-adulting").

Туристичні компанії вже реагують на цей попит, пропонуючи формати, що пробуджують ностальгію та жагу до пригод.

"Люди дедалі менше соромляться своїх справжніх захоплень. Я б не назвала це втечею від відповідальності – скоріше, це пошук можливості повністю відключитися від реальності. Якщо поговорити з тими, хто вирушає до парків розваг без дітей, вони зізнаються: у таких місцях вони почуваються безпечніше й дивляться на світ з оптимізмом – ніби в ньому знову запанував порядок", – пояснює культурний футурист, генеральний директор Concept Bureau Жасмін Біна.

4. Люди важливіші за технології

У міру того як штучний інтелект стає невід’ємною частиною повсякденного життя, мандрівники дедалі частіше шукають те, чого технології дати не можуть – живе людське спілкування. Хоча 40% американців уже використовують ШІ, наприклад, для планування подорожей, дослідження в галузі показують, що спільний досвід та глибоке, змістовне спілкування стають дедалі ціннішими.

Згідно зі звітом Hilton про тенденції 2027 року, 60% опитаних мандрівників віддають перевагу оздоровчим процедурам, пов'язаним з водою, якщо можуть розділити їх з іншими людьми. У свою чергу, Skyscanner відзначає зростання кількості бронювань для великих груп. За людське спілкування люди готові платити: за даними недавнього опитування Priceline, 66% американців готові доплатити за особливу, персональну увагу до себе.

"Усе навколо стало якимось штучним. Діпфейк-ШІ, боси, які розсилають своїм командам безглузді повідомлення в ChatGPT, оманлива упаковка – нас оточує щось дивне й нереальне. Справжнє спілкування – рідкість і дуже затребуване", – пояснює Біна.

5. Зростання популярності хобі-відпочинку

Експерти відзначають, що дедалі більше туристів бачать у подорожах можливість відкрити для себе нові інтереси та активізувати мозок.

За даними Hilton, мандрівники покоління Z майже вдвічі частіше, ніж бебі-бумери, хочуть повернутися додому з новим захопленням, яким вони зможуть продовжувати займатися, а платформа оренди житла для відпочинку Vrbo спостерігає зростаючий попит на "хобі-хаби" – об'єкти нерухомості, що підходять для всього: від ретритів з рукоділля та фотовиїздів до поїздок за антикваріатом.

6. Міні-відпустки

У 2027 році мандрівники дедалі частіше обирають одноденний відпочинок, чи то відвідування концерту чи спортивного заходу, святкування важливої події, чи просто можливість швидко втекти.

За даними Hotels.com, 79% опитаних мандрівників планують забронювати проживання на одну ніч наступного року, а серед покоління Z та міленіалів цей показник зростає до 83%. Ці невеликі поїздки дають змогу швидко перезарядитися між відпустками, причому 71% респондентів заявили, що вони допомагають їм протриматися до наступної великої подорожі.

Як пояснюють експерти, на тлі зростання вартості життя та економічної невизначеності легко зрозуміти привабливість коротшої та потенційно доступнішої втечі.

"Короткі поїздки є частиною ширшої тенденції до мінімізації, такої як культура невеликих частувань, крихітні будинки та мікровесілля. Це економічно обґрунтовано, але також добре підходить для дедалі більш зайнятого життя людей. Менше не означає менше – насправді це означає навпаки. Коли щось скорочується, нам потрібно, щоб воно було набагато інтенсивнішим, щоб задовольнити наші бажання", – зазначає Біна.

7. Унікальний досвід

У 2027 році найвищим символом статусу може стати досвід, який ніхто інший не зможе повторити. Від разових культурних заходів до рідкісних зустрічей з людьми та місцями – мандрівники шукають унікальних вражень. FINN Partners називає це "неповторною подорожжю", цінність якої полягає в її рідкісності та автентичності, а не в ціні. Біна каже, що вся справа в тому, як змінюється уявлення про статус.

"Професорка Колумбійського університету Сільвія Беллезза каже, що ми досягаємо статусу в культурі, віддаляючись від норми, і довгий час гроші були цією дистанцією. Якщо у вас було достатньо грошей, щоб поїхати до шанованих популярних місць, ваше багатство дорівнювало відстані. Але тепер, коли кожен може імітувати багатство в соціальних мережах, гроші більше не забезпечують дистанцію. Таким чином, новий статус виникає з неповторного досвіду, способу створення дистанції за допомогою доступу та знань, яких немає ні в кого іншого", – каже Біна.

Куди поїхати у 2027 році, а куди не варто

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше команда туристичного видавництва Fodor's опублікувала свій щорічний No List 2027, до якого увійшли вісім популярних туристичних місць, від відвідування яких краще відмовитися наступного року: від Албанії до Японії.

Водночас у Fodor's назвали 27 місць по всьому світу, які варто відвідати наступного року.

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