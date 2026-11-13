Блогерка стала жертвою власного небезпечного лайфхаку, намагаючись обдурити Ryanair

Тренд Check in Chicken закликає туристів відкладати онлайн-реєстрацію на рейси Wizz Air або Ryanair до останнього, сподіваючись, що їм дістанеться краще місце.

Лоукостери звикли працювати таким чином, щоб при низькому базовому тарифі змусити пасажирів у підсумку заплатити більше за різні додаткові послуги – від багажу до вибору місця.

Своєю чергою тревел-блогери в соцмережах регулярно діляться лайфхаками, як перехитрити бюджетні авіакомпанії на кшталт Ryanair і Wizz Air та отримати максимум послуг, заплативши мінімум грошей.

Так, блогерка на ім'я Челсі на своєму TikTok-каналі @cheapholidayexpert ще два роки тому ділилася порадою, як безкоштовно отримати найкращі місця на рейсах популярних бюджетних авіакомпаній.

Тоді вона рекомендувала своїм підписникам тренд Check in Chicken (або ж "Гра в реєстрацію"). Суть його полягає в тому, щоб відкладати онлайн-реєстрацію на рейси Wizz Air або Ryanair до останнього, сподіваючись, що вам дістанеться краще місце.

Дівчина пояснює, що лоукостери зазвичай стягують з пасажирів плату за вибір конкретних місць. При цьому тих, хто обрав безкоштовне випадкове розміщення, за її словами, авіакомпанії навмисно розміщують на гірші місця – посередині або в різних кінцях літака, якщо вони летять компанією, щоб спонукати їх зрештою заплатити за вибір кращого місця.

У результаті, за її словами, ближче до кінця реєстрації в системі часто залишаються саме "хороші" місця – наприклад, у передній частині салону, біля вікна або з більшим простором для ніг.

Челсі запевняє, що вона неодноразово випробовувала цю схему на собі, і все працювало.

Водночас вона попереджає про певний ризик: можна затягнути з реєстрацією настільки, що вільних місць не залишиться взагалі. Справа в тому, що авіакомпанії часто продають більше квитків, ніж є місць у літаку (так званий "овербукінг"), розраховуючи на те, що частина пасажирів не з'явиться на рейс.

За задумом, авіакомпанія не повинна автоматично відмовляти в перельоті тим, хто зареєструвався останнім. Спочатку вони зобов'язані запитати, чи не хоче хтось добровільно поступитися своїм місцем (натомість пропонується інший рейс і грошова компенсація – деякі пасажири можуть на це погодитися). Однак на практиці часто трапляється так, що "зайвими" виявляються саме ті, хто занадто довго зволікав із реєстрацією.

При цьому, за словами досвідченої мандрівниці, у Wizz Air і Ryanair досить високий середній коефіцієнт завантаження – близько 94%, тому літаки часто заповнені майже повністю. Тож вона радить туристам все ж не відкладати реєстрацію на останній момент.

"Протягом дня періодично заглядайте в схему розміщення пасажирів і реєструйтеся тоді, коли в салоні залишаться тільки хороші місця", – додала вона.

Примітно, що не так давно Челсі опублікувала інше відео на цю ж тему, зазначивши, що вперше за довгий час цей лайфхак для неї не спрацював.

За її словами, зазвичай вона реєструється на рейси за кілька годин до вильоту. Але цього разу вона планувала зробити це вже після прибуття в аеропорт, приблизно за дві години до зльоту.

Проте інтуїція підказала їй все ж перевірити наявність вільних місць на рейсі ввечері напередодні вильоту.

"І я така рада, що це зробила, бо залишилося так мало місць. Оскільки мені дуже потрібно було летіти саме цим рейсом і я боялася чекати далі, щоб уникнути овербукінгу, я одразу ж пройшла онлайн-реєстрацію. І я отримала два місця посередині. Тобто залишилися тільки середні місця", – поскаржилася дівчина.

Втім, вона зізналася, що в даному випадку незручні середні місця були для неї кращим варіантом, ніж не полетіти взагалі.

Як отримати кращі місця на рейсах Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше британський журналіст Джордан Кокс, який називає себе "Королем купонів на знижки" (Coupon King), поділився лайфхаком, як отримати краще місце на рейсі Ryanair безкоштовно: так зване "фіктивне бронювання".

Своєю чергою колишня стюардеса Ryanair на ім'я Елеонор поділилася своїми найкращими рекомендаціями щодо вибору місць на борту літаків авіакомпанії, включаючи найкращі ряди для більшого простору та меншого шуму.

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