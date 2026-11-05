Від райських куточків до сніжної казки: названо 10 найкращих місць для зимового відпустки в Європі

Рейтинг очолив популярний швейцарський гірськолижний курорт.

Зима в Європі має особливу атмосферу – від яскравих різдвяних ярмарків з ароматним глінтвейном і засніжених альпійських схилів до сонячних оаз, де тепло цілий рік. Кожен може знайти тут щось на свій смак і бюджет.

Тим часом команда порталу Euronews Travel представила свій список найкращих напрямків Європи для зимових подорожей, залежно від різних уподобань туристів.

10 найкращих місць у Європі для зимової відпустки 2026

Церматт, Швейцарія: для катання на лижах і гірських краєвидів. Зеефельд, Австрія: для зимових прогулянок та засніжених краєвидів. Страсбург, Франція: у пошуках різдвяної магії. Андалусія, Іспанія: для зимового сонця. Абіску, Швеція: щоб помилуватися північним сяйвом. Мадейра, Португалія: для прогулянок серед водоспадів і пишних лісів. Брюгге, Бельгія: для любителів шоколаду та водних каналів. Афіни, Греція: щоб оглянути античні храми без натовпів. Будапешт, Угорщина: для купання в термальних водах. Відень, Австрія: для любителів музики.

Інші ідеї для відпочинку цієї зими

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали 13 приголомшливих місць по всьому світу, де тепло в грудні.

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Також члени міжнародної туристичної спільноти визначили дев'ять найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи, які варто відвідати цього року.

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