Від райських куточків до сніжної казки: названо 10 найкращих місць для зимового відпустки в Європі

Зима в Європі має особливу атмосферу – від яскравих різдвяних ярмарків з ароматним глінтвейном і засніжених альпійських схилів до сонячних оаз, де тепло цілий рік. Кожен може знайти тут щось на свій смак і бюджет.
Тим часом команда порталу Euronews Travel представила свій список найкращих напрямків Європи для зимових подорожей, залежно від різних уподобань туристів.
10 найкращих місць у Європі для зимової відпустки 2026
- Церматт, Швейцарія: для катання на лижах і гірських краєвидів.
- Зеефельд, Австрія: для зимових прогулянок та засніжених краєвидів.
- Страсбург, Франція: у пошуках різдвяної магії.
- Андалусія, Іспанія: для зимового сонця.
- Абіску, Швеція: щоб помилуватися північним сяйвом.
- Мадейра, Португалія: для прогулянок серед водоспадів і пишних лісів.
- Брюгге, Бельгія: для любителів шоколаду та водних каналів.
- Афіни, Греція: щоб оглянути античні храми без натовпів.
- Будапешт, Угорщина: для купання в термальних водах.
- Відень, Австрія: для любителів музики.
Інші ідеї для відпочинку цієї зими
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали 13 приголомшливих місць по всьому світу, де тепло в грудні.
Також члени міжнародної туристичної спільноти визначили дев'ять найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи, які варто відвідати цього року.
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