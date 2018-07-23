У Данії пройшов щорічний забіг Санта-Клаусів (фоторепортаж)

Незважаючи на несерйозність конгресу, проводить його дуже серйозна організація - "Данська асоціація Санта-Клаусів".

У Данії в розпал літа традиційно пройшов щорічний конгрес Санта-Клаусів. У Копенгагені зібралися новорічні персонажі з різних країн, щоб обговорити професійні проблеми і актуальні питання своєї діяльності.

На цьому жартівливому з'їзді вирішується безліч несерйозних питань, в тому числі як не перенести дату Різдва, чи потрібні спеціальні повітряні коридори для оленячих упряжок, які подарунки дарувати дітям.

Але, незважаючи на несерйозність конгресу, проводить його вельми серйозна організація - "Данська асоціація Санта-Клаусів". Традиційним місцем збору Санта-Клаусів є Бакен - найстаріший розважальний парк у світі, створений понад 400 років тому.

У дні конгресу парк заповнюється людьми, одягненими в червоне і біле. Причому роль Санта-Клауса можуть виконувати чоловіки і жінки.

Навколо «літньої» різдвяної ялинки влаштовуються танці, пісні, веселі змагання. Відвідувачі парку можуть побачити парад Санта-Клаусів. Вони пройдуть влітку Бакеном при повному параді, тобто в шубах, чоботях, з бутафорськими бородами та вусами. На конгресі також виберуть головного Санта-Клауса року.

В Копенгаген приїжджають Санта-Клауси з інших країн - Німеччини, Італії, Японії, Норвегії, Ірландії, Голландії, Венесуели. Причому, всі вони справжні, оскільки зареєстровані в міжнародній організації Санта–Клаусів.