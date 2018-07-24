У Грузії повідомили, що спустили з гір тіло загиблого українського туриста
13:51, 24 липня 2018Новини туризму
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Дружина загиблого вирушає до Грузії для розпізнання тіла.
З гір у Грузії спустили тіло загиблого туриста з України / фото УНІАН
У горах Грузії закінчилася операція по спуску тіла загиблого на горі Тетнульді українського туриста.
За словами дружини туриста Євгенія Александрова, їй повідомили, що виявили тіло її чоловіка, вона виїжджає в Кутаїсі для розпізнання, передає ТСН.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня у горах Грузії знайшли двох загублених українців, але до них не могли дістатися через складний рельєф місцевості та погодні умови.
В гори громадяни України вирушили разом з групою альпіністів з восьми чоловік.
Одного з туристів підняли ще 18 липня, але до другого не могли підібратися через складні метеоумови. Колега Александрова повідомляв після порятунку, що на той момент Євген був живий.
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