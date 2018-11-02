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ЗМІ опублікували рейтинг улюблених фільмів туристів

15:27, 02 листопада 2018
Новини туризму
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REUTERS

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Найбільше мандрівників надихають фільми, зосереджені на духовних пошуках свого "Я", пише "Сегодня".

Перше місце посів фільм "Неймовірне життя Волтера Мітті" з Беном Стіллером у головній ролі. Картина про ілюстратора журналу Life, який вирушає в довгу подорож заради однієї фотографії. Зйомки картини проходили в Ісландії, Гімалаях та Гренландії.

Друге місце дісталося картині "Їж, молись, кохай" з Джулією Робертс. Сюжет розповідає про жінку, яка після розлучення з чоловіком вирушає у подорож, щоб відновити душевну рівновагу. Героїня фільму встигає проїхати Неаполь, Патауді та Балі.

А на третьому місці опинилася стрічка Вуді Аллена "Північ у Парижі". Це історія про письменника, який переміщується в часі й опиняється в Парижі 20-их років. Він знайомиться з багатьма своїми кумирами: Хемінгуеєм, Фіцджеральдом, Пікассо і Гертрудою Стайн.

У десятку улюблених фільмів туристів також увійшли: "Пляж", "Римські канікули", "Листи до Джульєтти", "Труднощі перекладу", "У диких умовах", "Під сонцем Тоскани", "Дика".

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Теги: #фільми#рейтинг#туристи