ЗМІ опублікували рейтинг улюблених фільмів туристів

Найбільше мандрівників надихають фільми, зосереджені на духовних пошуках свого "Я".

Сайт Skyskanner опублікував рейтинг, у який увійшли картини про подорожі на основі відгуків туристів.

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Найбільше мандрівників надихають фільми, зосереджені на духовних пошуках свого "Я", пише "Сегодня".

Перше місце посів фільм "Неймовірне життя Волтера Мітті" з Беном Стіллером у головній ролі. Картина про ілюстратора журналу Life, який вирушає в довгу подорож заради однієї фотографії. Зйомки картини проходили в Ісландії, Гімалаях та Гренландії.

Друге місце дісталося картині "Їж, молись, кохай" з Джулією Робертс. Сюжет розповідає про жінку, яка після розлучення з чоловіком вирушає у подорож, щоб відновити душевну рівновагу. Героїня фільму встигає проїхати Неаполь, Патауді та Балі.

А на третьому місці опинилася стрічка Вуді Аллена "Північ у Парижі". Це історія про письменника, який переміщується в часі й опиняється в Парижі 20-их років. Він знайомиться з багатьма своїми кумирами: Хемінгуеєм, Фіцджеральдом, Пікассо і Гертрудою Стайн.

У десятку улюблених фільмів туристів також увійшли: "Пляж", "Римські канікули", "Листи до Джульєтти", "Труднощі перекладу", "У диких умовах", "Під сонцем Тоскани", "Дика".