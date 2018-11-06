Випробувач еротичних товарів та дегустатор піци: опубліковані найдивніші вакансії в Німеччині

Така робота здається простою лише на перший погляд, але отримати її можуть далеко не всі. Журналісти розповіли, що вимагають від кандидатів і скільки їм будуть платити за ліниву роботу.

Журналісти зібрали найдивніші вакансії Німеччини. Така робота здається простим лише на перший погляд, але отримати її можуть далеко не всі, пише DW.

Дегустатор піци

У любителів піци є можливість не тільки поїсти, але і трохи підзаробити. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира якого розташована в німецькому Білефельді, щорічно запрошує на роботу жителів цього міста. До 4000 дегустаторів допомагають компанії визначити кулінарні уподобання покупців.

Професійний брехун

Вакансія для тих, хто вміє брехати. В агентстві Alibi-Profi шукають акторів, сценаристів та дизайнерів. Тут займаються підробкою фотографій, складають запрошення на вигадані ділові зустрічі, розсилають фальшиві листівки з відпустки - загалом, допомагають своїм клієнтам придумати алібі. Ця фірма існує в Бремені з 1999 року, сьогодні вона має кілька тисяч співробітників по всій Європі.

Нюхач

Німецькі компанії Beiersdorf і Henkel, що випускають косметику і побутову хімію, мають у своєму штаті унікальних професіоналів під назвою Geruchsforscher. Завдання полягає в тому, щоб обнюхувати пахви людей, які тестують дезодоранти. Зарплата - до 3220 євро. Кандидати на цю вакансію повинні як мінімум три роки провчитися на факультеті біології або біотехнологій.

Фуд-стиліст

Красиво розкласти їжу для фотографій - справжнє мистецтво. Саме цією справою щодня і займаються фуд-стилісти. Такі фахівці потрібні в ресторанах, книжкових видавництвах і в агентствах з просування в соціальних мережах. Освіта кухаря, кондитера або фотографа буде перевагою.

Випробувач еротичних товарів

Тестувати потрібно не тільки дезодоранти, але і... секс-іграшки. Німецький виробник еротичних товарів Vinico шукає співробітника від 18 років, який готовий відчувати товари на свій вибір і залишати про них конструктивні відгуки.

Прибиральник на місці злочинів

За цю важку працю чистильники в місяць отримують близько 2700 євро без вирахування податків. Кандидат на вакансію прибиральника на місці злочинів повинен не тільки вміти добре відмивати поверхні, але і володіти особливими знаннями, які можна отримати в берлінській клінінговій компанії Heistermann.

Нестандартна модель

Альбінос Шон Росс із США прославився завдяки своїй "специфічній" зовнішності. Тепер таких моделей шукають і в Німеччині, берлінське агентство Misfit Models просить надіслати кілька фотографій і коротку розповідь про себе.

Доглядач

За місяць такої роботи обіцяють заплатити 450 євро. Фахівець повинен перевіряти поштову скриньку, поливати рослини, годувати домашніх тварин.

Раніше УНІАН назвав топ-5 незвичайних вакансій на ринку праці в світі.