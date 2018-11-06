Випробувач еротичних товарів та дегустатор піци: опубліковані найдивніші вакансії в Німеччині
Журналісти зібрали найдивніші вакансії Німеччини. Така робота здається простим лише на перший погляд, але отримати її можуть далеко не всі, пише DW.
Дегустатор піци
У любителів піци є можливість не тільки поїсти, але і трохи підзаробити. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира якого розташована в німецькому Білефельді, щорічно запрошує на роботу жителів цього міста. До 4000 дегустаторів допомагають компанії визначити кулінарні уподобання покупців.
Професійний брехун
Вакансія для тих, хто вміє брехати. В агентстві Alibi-Profi шукають акторів, сценаристів та дизайнерів. Тут займаються підробкою фотографій, складають запрошення на вигадані ділові зустрічі, розсилають фальшиві листівки з відпустки - загалом, допомагають своїм клієнтам придумати алібі. Ця фірма існує в Бремені з 1999 року, сьогодні вона має кілька тисяч співробітників по всій Європі.
Нюхач
Німецькі компанії Beiersdorf і Henkel, що випускають косметику і побутову хімію, мають у своєму штаті унікальних професіоналів під назвою Geruchsforscher. Завдання полягає в тому, щоб обнюхувати пахви людей, які тестують дезодоранти. Зарплата - до 3220 євро. Кандидати на цю вакансію повинні як мінімум три роки провчитися на факультеті біології або біотехнологій.
Фуд-стиліст
Красиво розкласти їжу для фотографій - справжнє мистецтво. Саме цією справою щодня і займаються фуд-стилісти. Такі фахівці потрібні в ресторанах, книжкових видавництвах і в агентствах з просування в соціальних мережах. Освіта кухаря, кондитера або фотографа буде перевагою.
Випробувач еротичних товарів
Тестувати потрібно не тільки дезодоранти, але і... секс-іграшки. Німецький виробник еротичних товарів Vinico шукає співробітника від 18 років, який готовий відчувати товари на свій вибір і залишати про них конструктивні відгуки.
Прибиральник на місці злочинів
За цю важку працю чистильники в місяць отримують близько 2700 євро без вирахування податків. Кандидат на вакансію прибиральника на місці злочинів повинен не тільки вміти добре відмивати поверхні, але і володіти особливими знаннями, які можна отримати в берлінській клінінговій компанії Heistermann.
Нестандартна модель
Альбінос Шон Росс із США прославився завдяки своїй "специфічній" зовнішності. Тепер таких моделей шукають і в Німеччині, берлінське агентство Misfit Models просить надіслати кілька фотографій і коротку розповідь про себе.
Доглядач
За місяць такої роботи обіцяють заплатити 450 євро. Фахівець повинен перевіряти поштову скриньку, поливати рослини, годувати домашніх тварин.
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