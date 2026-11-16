Амстердам знову підвищує туристичний збір: він і так уже найвищий у Європі

Підвищення туристичного податку в столиці Нідерландів серйозно вдарить по кишенях туристів.

Міська рада Амстердама 12 листопада 2026 року проголосувала за підвищення туристичного збору з нинішніх 12,5% до 16% від вартості проживання. Навіть зараз це найвищий подібний податок у Європі.

Як пише The Independent, нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Повідомляється, що зміни торкнуться готелів, хостелів, гостьових будинків, апартаментів, будинків для відпочинку, об'єктів типу "нічліг і сніданок" (B&B), короткострокового туристичного житла та кемпінгів.

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При цьому від нового підвищення податку найбільше постраждають туристи, які зупиняються в дорожчому житлі. Наприклад, зараз в Амстердамі при проживанні в готелі вартістю 200 євро за ніч з гостя додатково стягується туристичний збір у розмірі 20,66 євро за ніч. Якщо він залишається в місті на п'ять ночей, він доплачує понад 100 євро. Але з 2027 року розмір туристичного збору за такий номер зросте до 26,45 євро за ніч, тобто майже на 6 євро більше за кожну ніч (у разі проживання протягом п'яти днів підвищення податку становитиме вже близько 30 євро).

За допомогою податку місцева влада сподівається регулювати кількість туристів у місті, яке вже давно не справляється з їхніми потоками. Ще у 2021 році було ухвалено постанову, яка обмежила кількість туристичних ночівель у місті до 20 мільйонів на рік. Однак у 2024 та 2025 роках ця цифра перевищувалася на кілька мільйонів.

Водночас підвищення податку викликало критику як з боку представників туристичної індустрії, так і з боку опозиційних партій.

"Насправді це призведе до того, що в місті залишиться більше "безцільно блукаючих" туристів, через яких страждають місцеві мешканці та виникає шум", – заявила Майрон фон Герхардт, член ради від партії VVD.

В Амстердамі вже діє один із найвищих туристичних податків у Європі: наразі він становить 12,5% від вартості проживання, а для туристів, які приїжджають на один день, передбачено збір у розмірі 15 євро.

Більше того, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у найближчі роки міська влада Амстердама планує підвищити туристичний збір до 20%.

Амстердам жорстко бореться з надмірним туризмом

Як повідомляв УНІАН.Туризм, столиця Нідерландів уже багато років послідовно бореться з надмірним туризмом. Насамперед там націлилися на галасливих туристів, які приїжджають до міста за алкоголем, наркотиками та іншими "дорослими" розвагами.

Наприклад, кілька років тому там заборонили куріння марихуани та фотографування вітрин на вулицях кварталу червоних ліхтарів. Крім того, у столиці Нідерландів тепер раніше зачиняються кафе та ресторани.

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