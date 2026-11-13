Українка розповіла, яку допомогу надає країна, яка вважається однією з найбагатших в ЄС

Українка разом з сином наразі проживає в таборі для біженців.

Українка поділилася, як одна з найбагатших країн Європи - Швейцарія приймає біженців. Відео вона опублікувала в TikTok.

За словами Яніни, в таборі є все необхідне для життя, хоча умови достатньо аскетичні.

Зокрема, сплять біженці на двоярусних ліжках в приміщенні, що раніше було спортивним залом.

Відео дня

"Є все, що потрібно… Це такий великий спортивний зал, яким уже не користуються", - розповіла жінка.

Також вона додала, що для кожного передбачені полички для одягу та особистих речей. Для дітей передбачений простір, є душові кабіни та туалети.

Біженців забезпечують триразовим харчуванням, а також є чай, кава та інші напої.

"У таких умовах ми проживатимемо, поки не визначиться місце нашого постійного проживання. Ми, коли приїхали, то були в одному таборі, а тепер в цьому", - поділилася українка.

За словами Яніни, ставлення до них у таборі дуже турботливе. Оскільки наразі там перебуває багато людей, українка з сином намагалися вдень більше гуляти на природі, насолоджуючись місцевими краєвадами.

Їм сподобалося, який вигляд мають будиночки в цій країніпарки, мальовничі вулички та стежки, де можна побачити навіть водоспади.

Українські біженці в Німеччині

Раніше УНІАН повідомляв, що українка Дар'я Тетервак, яка переїхала до Німеччини, поділилася, яку допомогу їй надали для старту. Їй виділили соціальне житло, яке вона ділить із подругою. Окрім даху над головою, українка отримала пакет найнеобхідніших речей, щоб облаштуватися на новому місці. Туди увійшли продукти та посуд – чашки, тарілки й прибори. Ще їм видали матрац і постільну білизну. В кімнаті вже є велика шафа, дзеркала, стіл і два стільці. Кімната розташована в кампусі, що складається з п'яти окремих блоків для біженців.

Також ми писали, що українка поскаржилася на труднощі з купівлею продуктів в Німеччині після робочого дня. За її словами, навіть попри те, що супермаркет працює до 22:00, уже о 16:00 на полицях не вистачає продуктів. Вона іронічно назвала Німеччину "країною для тих, хто не працює", пояснивши, що через робочий графік їй складно вчасно придбати необхідні продукти. Зокрема, ввечері їй не вдалося купити ні свіжого хліба, ні овочів. За її словами, така ситуація не тільки в суботу, оскільки в неділю всі магазини закриті, а й в будні дні.

Вас також можуть зацікавити новини: