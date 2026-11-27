За даними залізничної компанії, наразі подібний інструмент використовують лише в регіональному залізничному сполученні Баварії.

Пасажири залізниці в Чехії тепер можуть попросити поїзд, на який вони мають пересідати, зачекати на них у разі затримки попереднього рейсу. Як пише The Independent, така можливість з’явилася завдяки новій функції в мобільному застосунку національного залізничного оператора Чеська залізниця.

Компанія запустила функцію "Перевірити пересадку" у застосунку "Мій потяг". Скористатися нею можуть пасажири, які придбали квиток із зарезервованим місцем. Вони можуть перевірити, чи чекатиме поїзд на станції пересадки, якщо їхній попередній рейс затримається.

Запит передається через інформаційні системи диспетчерам Чеської залізниці. Вони оцінюють конкретну ситуацію та вирішують, чи варто затримувати поїзд, на який пасажири мають пересідати.

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Після ухвалення рішення відповідь диспетчерів відображатиметься всім користувачам застосунку, які подорожують відповідним рейсом. Це, як зазначає перевізник, "усуває необхідність звертатися до провідника поїзда".

За даними залізничної компанії, наразі подібний інструмент використовують лише в регіональному залізничному сполученні Баварії.

Нова функція дає змогу перевіряти пересадки як на поїзди Чеської заліхниці, так і на рейси інших залізничних перевізників, що працюють у Чехії.

Заступник директора департаменту пасажирських перевезень Чеської залізниці Лукаш Застєра пояснив, що питання про те, чи чекатиме поїзд на пасажирів із затриманого рейсу, провідники щодня обговорюють із мандрівниками.

"Тепер пасажири можуть самостійно перевірити цю інформацію безпосередньо в застосунку "Мій потяг"", – зазначив він.

За словами Застєри, тестування нової функції розпочали ще влітку. Перед її запуском залізничники змоделювали реальні робочі ситуації та очікувану кількість запитів від пасажирів. Метою було переконатися, що інформація в застосунку залишатиметься оперативною, точною та надійною навіть у періоди великого навантаження.

Тим часом у Швеції на зимовий сезон повертаються поїзди "Фрикадельковий експрес". Вони курсують країною через різдвяні ярмарки, а пасажирам пропонують скуштувати традиційні шведські страви.

Під час подорожі поїздами перевізника Snälltåget мандрівники можуть познайомитися із зимовими традиціями Швеції – від відпочинку в саунах на узбережжі до спостереження за північним сяйвом.

Своє неофіційне прізвисько поїзди отримали завдяки ресторанному вагону Krogen, де подають шведські фрикадельки з картопляним пюре, вершковим соусом і брусницею, йдеться у статті.

Новини туризму

Нагадаємо, найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair змінила правила призначення місць для пасажирів, які не хочуть платити за їхній вибір, - тепер можна дізнатися номер свого крісла лише за три години до вильоту.

Раніше пасажири, які відмовлялися від платного вибору місця, дізнавалися, де сидітимуть, одразу після завершення онлайн-реєстрації та отримання посадкового талона.

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