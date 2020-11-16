Разом з тим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що найближчим часом уряд не розглядатиме питання про закриття кордонів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, у разі запровадження в Україні повного локдауну, влада розглядатиме питання про закриття кордонів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

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«Якщо буде запроваджений повний локдаун – то, очевидно, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів. Але із запровадженням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути опції повного локдауну, тому найближчим днями я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду», - зазначив міністр.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в Україні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.

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Автор: Костянтин Гончаров