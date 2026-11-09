Гірськолижний курорт неподалік від Ніцци визнали найдешевшим у Європі цієї зими

Найдешевші гірськолижні курорти варто шукати у Франції, а от в Австрії, Італії та Швейцарії такий відпочинок обійдеться дуже дорого.

Катання на лижах і сноубордах – хобі не з дешевих. Проте в Європі все ж можна знайти чудові місця, де спуск зі снігових схилів не обійдеться вам у цілий статок.

Як пише Euronews Travel з посиланням на свіжий індекс цін на гірськолижних курортах Європи в зимовий сезон 2026-2027 від компанії Holidu, найвигіднішим для любителів активного відпочинку цього року буде французький Roubion les Buisses, розташований трохи більше ніж за годину їзди від Ніцци.

Маючи мережу гірськолижних трас загальною довжиною близько 30 км різної складності, він пропонує туристам скі-паси за 40,50 євро на день.

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Також під час складання рейтингу враховувалася середня вартість ночівлі в межах курорту.

Загалом у першій десятці переважали гірськолижні курорти у Франції.

10 найдоступніших за ціною гірськолижних курортів Європи 2026-2027

Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses), Франція: скі-пас – 40,50 євро на день, загальна довжина трас – 30 км. Реаллон (Réallon), Франція: скі-пас – 42,95 євро на день, загальна довжина трас – 30 км. Грес-ан-Веркор (Gresse en Vercors), Франція: скі-пас – 49 євро на день, загальна довжина трас – 20 км. Ле Мурті (Le Mourtis), Франція: скі-пас – 51,50 євро на день, загальна довжина трас – 25 км. Сьєрра-де-Бехар (Sierra de Béjar), Іспанія: скі-пас – 53 євро на день, загальна довжина трас – 26,8 км. Ланс-ан-Веркор (Lans en Vercors), Франція: скі-пас – 54,98 євро на день, загальна довжина трас – 24 км. Ле-Колле-д'Альвар (Le Collet d’Allevard), Франція: скі-пас – 55 євро на день, загальна довжина трас – 35 км. Шабанон (Chabanon), Франція: скі-пас – 55,20 євро на день, загальна довжина трас – 40 км. Айон-Маржеріаз (Aillons-Margériaz), Франція: скі-пас – 55,40 євро на день, загальна довжина трас – 24 км. Сен-Леже-ле-Мелез (Saint-Léger-les-Mélèzes), Франція: скі-пас – 57,50 євро на день, загальна довжина трас – 24 км.

Тим часом найдорожчими автори дослідження визнали гірськолижні курорти Австрії, Італії та Швейцарії (щоправда, вони того варті).

10 найдорожчих гірськолижних курортів Європи 2026–2027

Церматт (Zermatt), Швейцарія: скі-пас – 303,86 євро на день, загальна довжина трас – 200 км. Кортіна-д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Італія: скі-пас – 290,50 євро на день, загальна довжина трас – 120 км. Гічберг-Йохталь (Gitschberg Jochtal), Італія: скі-пас – 271,50 євро на день, загальна довжина трас – 55 км. Санкт-Моріц/Корвілья (St. Moritz/Corviglia), Швейцарія: скі-пас – 263,99 євро на день, загальна довжина трас – 155 км. Обергургль-Хохгургль (Obergurgl-Hochgurgl), Австрія: скі-пас – 262,50 євро на день, загальна довжина трас – 112 км. Скі-Арльберг (Ski Arlberg), Австрія: скі-пас – 256 євро на день, загальна довжина трас – 301 км. Хінтертукс (Hintertux Glacier), Австрія: скі-пас – 255,50 євро на день, загальна довжина трас – 64 км. Обертауерн (Obertauern), Австрія: скі-пас – 246 євро на день, загальна довжина трас – 100 км. Мадонна-ді-Кампільо (Madonna di Campiglio), Італія: скі-пас – 238,00 євро на день, загальна довжина трас – 60 км. Валь-Гардена (Val Gardena), Італія: скі-пас – 235,50 євро на день, загальна довжина трас – 175 км.

Поради любителям кататися на лижах

Нагадаємо, раніше УНІАН.Туризм з власного досвіду розповідав, що потрібно врахувати тим, хто вперше вирушає кататися на лижах.

Також експерти дали туристам кілька корисних порад, чим зайнятися в горах взимку, якщо немає снігу.

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