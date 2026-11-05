Експерти з туризму назвали 5 сонячних напрямків, куди можна втекти від натовпів цієї зими

Ці дивовижні місця незаслужено обділені увагою туристів.

Період зимових свят у Європі зазвичай асоціюється з натовпами, що стікаються на найкрасивіші різдвяні ярмарки.

Опитані The Independent туристичні експерти назвали п'ять маловідомих сонячних напрямків у світі, куди можна втекти від великого скупчення людей цієї зими.

Нікарагуа – прихована перлина Центральної Америки

За словами співзасновника та бренд-директора компанії Voyageurs du Monde Тома Барбера, ця країна протягом багатьох років залишається незаслужено обділеною увагою.

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"Наскільки я пам'ятаю, Нікарагуа не раз була на порозі того, щоб стати головним напрямком у Центральній Америці, але щоразу щось заважало. Зараз же – сподіваємося – ситуація виглядає стабільнішою, ніж за останні десятиліття. Нікарагуа – це свого роду квінтесенція всього найкращого, що є в Центральній Америці: тут чудові умови для серфінгу, пляжі на тихоокеанському узбережжі, дивовижна дика природа, красиві колоніальні міста та вражаючі вулкани. Тут є все те саме, що й у Коста-Ріці – і навіть більше, – але при цьому менше туристів і набагато доступніші ціни", – пояснює він.

Ще однією перевагою країни експерт називає її компактні розміри, завдяки яким за один візит можна встигнути дуже багато: прогулятися барвистими вулицями Гранади та Леона, піднятися на вулкани острова Ометепе посеред озера Нікарагуа або навіть підійти впритул до сяючого кратера вулкана Масая.

Найкращим часом для відвідування Нікарагуа Барбер називає період з грудня по квітень: на тихоокеанському узбережжі температура повітря зазвичай тримається в діапазоні 28-33°C. Однак, як і в багатьох інших місцях цього регіону, через явище Ель-Ніньо тут можливі посухи та нестача води, тому варто стежити за прогнозом погоди.

Домініка – дикий край Карибського басейну

Барбер закликає туристів не плутати острів Домініка з Домініканською Республікою. Домініка, розташована між двома французькими островами – Гваделупою та Мартінікою – неймовірно зелена: 14% її території займають національні парки, а 70% вкрито лісами.

"Це справді дикий і дуже красивий край, де в затишних куточках сховалися чудові невеликі готелі", – розповідає він.

Особливу увагу експерт радить приділити Національній стежці Вайтукубулі протяжністю близько 185 км, яка перетинає весь острів і є найдовшим пішохідним маршрутом у Карибському басейні. Маршрут також пролягає через територію національного парку Морн-Труа-Пітон, включеного до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, головною родзинкою якого є так зване Кипляче озеро.

Крім того, за його словами, на Домініці проживає народ калінаго – найбільша з збережених груп корінних жителів Карибських островів. Туристи можуть поспілкуватися з ними та познайомитися з їхніми традиціями, ремеслами та культурою.

Також на острові чудові умови для дайвінгу. Біля берегів Домініки постійно мешкає популяція кашалотів (одна з небагатьох, що залишилися у світі) – туристи можуть вирушити на дайвінг у їхній компанії або ж поспостерігати за ними під час морської прогулянки на човні.

Найкращим часом для відвідування Домініки експерт називає період із січня по квітень. Температура повітря зазвичай становить 27-30°C, і, як правило, панує суха погода, хоча тропічні зливи можливі в будь-яку пору року.

Туніс – культурна перлина Північної Африки

"Столиця Туніс – чудове місто, про яке часто забувають на тлі Марокко чи Єгипту. Тут набагато спокійніше, ніж у марокканському Марракеші", – зазначає Барбер.

Тим часом у Сіді-бу-Саїді, розташованому неподалік від узбережжя, на туристів чекають білосніжні будинки з синіми дверима та чудові краєвиди на Середземне море. А для любителів історії тут збереглися руїни Карфагена – того самого міста, яке було повністю зруйноване римлянами у 146 році до н. е.

"У цій країні переплелися фінікійська, римська, арабська, османська та французька спадщина. Дивно, але британські мандрівники, які шукають щось більше, ніж традиційний пляжний відпочинок, часто обділяють Туніс своєю увагою. Туніс володіє неймовірним багатством археологічних пам'яток, проте стародавні пам'ятки тут отримують лише невелику частку тієї уваги, яку приділяють об'єктам в Італії чи Греції", – каже експерт.

При цьому він нагадує, що в Тунісі знімали багато сцен із перших "Зоряних воєн", і шанувальники саги досі можуть пройти їхніми слідами.

Найкращим часом для зимової подорожі до Тунісу експерт називає лютий-березень, коли температура повітря на півночі країни зазвичай становить 15-20°C, а на півдні – 18-23°C, і це комфортні умови для огляду визначних пам'яток.

Уругвай – "темна конячка" Південної Америки

Директор компанії The Ultimate Travel Company Хеміш Ван Груйзен зазначає, що мандрівники, які вирушають до Південної Америки, частіше обирають більш відомі Аргентину, Чилі, Бразилію чи Перу. Однак Уругвай, який затишно розташувався на атлантичному узбережжі, відвідують набагато рідше.

"Уругвай – справжня перлина Південної Америки. Тут на вас чекають золотисті пляжі, гастрономія та вина світового рівня, а також тепле сухе літо – ідеальні умови для спокійного зимового відпочинку далеко від холодів. Країна вирізняється компактністю та безпекою; подорожувати нею легко, внутрішні перельоти не потрібні. Це місце спонукає до неспішного знайомства з виноробнями, традиційними маєтками (естансіями) та елегантними прибережними містечками", – зазначає він.

Особливо експерт радить відвідати бутикові виноробні – наприклад, Cordano або El Legado, а також завітати до столиці, Монтевідео, щоб зануритися в її яскраве культурне життя.

Найкращий час для зимової подорожі до цієї країни – період з листопада по березень, коли температура повітря зазвичай тримається в діапазоні 25-32°C.

Алгарве – втеча до теплих країв неподалік від дому

Щоб погрітися на сонці взимку, зовсім не обов'язково вирушати на інший континент, адже південний регіон Португалії – Алгарве, який у багатьох асоціюється виключно з літнім пляжним відпочинком, у цю пору року може приємно здивувати туристів теплом. Більше того, взимку тут навіть комфортніше, якщо ви не любите натовпи туристів.

Експерти зазначають, що взимку в Алгарві можна насолодитися обідами на свіжому повітрі, прогулянками по безлюдних пляжах і мальовничому узбережжю, а також помилуватися вражаючими заходами сонця.

Також можна відвідати соляні копальні та устричні ферми, вирушити на морську прогулянку, щоб поспостерігати за дельфінами, зайнятися верховою їздою, пограти в гольф або взяти уроки тенісу.

Найкращий час для зимової поїздки в Алгарве – лютий, коли температура повітря становить близько 17°C, дощів стає помітно менше, а сонячних днів – більш ніж достатньо.

Інші ідеї для подорожей цієї зими

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше команда порталу Euronews Travel назвала 10 найкращих напрямків Європи для зимової подорожі, залежно від різних уподобань туристів.

Також туристам назвали 13 приголомшливих сонячних місць по всьому світу для зимової відпустки – там тепло навіть у грудні.

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