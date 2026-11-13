У Німеччині влаштують різдвяний ярмарок з атмосферою нового серіалу про Гаррі Поттера

Відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу нового серіалу ще до прем’єри.

У Німеччині вперше відкриється новий різдвяний ярмарок у стилі "Гаррі Поттера". Там будуть представлені декорації у стилі нового серіалу від HBO, прем’єра якого запланована на 25 грудня 2026 року, а також будиночки та тематичні кулінарні вишуканості, пише Mirror.

Зазначається, що ярмарок відбудеться в Мюнхені. Компанії Skydance та Paramount повідомили, що подія буде присвячена виходу серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь". Відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу нового серіалу ще до прем’єри.

"З 28 листопада по 6 грудня острів Пратерінзель перетвориться на святковий світ вражень, повністю оформлений у стилі нового серіалу. У різдвяній атмосфері гості зможуть вперше зазирнути у світ оригінального серіалу HBO прямо в самому серці Мюнхена і навіть до його офіційної прем’єри", – йдеться у спільній заяві Skydance та Paramount.

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Організатори повідомили, що різдвяний ярмарок запропонує багато різноманітних розваг та атракціонів для шанувальників будь-якого віку. Атмосферні фотозони у стилі серіалу запросять відвідувачів зафіксувати спогади про свій візит, а страви та інші кулінарні вишуканості, натхненні світом "Гаррі Поттера", привнесуть магію на стіл. На гостей також чекають й інші сюрпризи.

Хто зіграє Гілдероя Локарта у другому сезоні серіалу "Гаррі Поттер"

Раніше Variety повідомляло, що британський актор і продюсер Ніколас Холт з’явиться у другому сезоні серіалу "Гаррі Поттер". У цьому серіалі актор зіграє роль чарівника Гілдероя Локхарта.

Зйомки другого сезону "Гаррі Поттера" мають розпочатися восени. Домінік МакЛафлін зіграє головну роль, а Арабелла Стентон та Аластер Стаут – Герміону та Рона. Також серед акторів будуть Джона Літгоу, Джанет МакТір, Паапа Ессієду, Нік Фрост та багато інших.

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