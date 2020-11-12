Готелі та хостели продовжуватимуть роботу під час карантину вихідного дня.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили представники готельного бізнесу.
За словами піар-менеджера "Hilton Kyiv Hotel" Олени Войтинської, готель буде дотримуватися всіх норм карантину вихідного дня, продовжуючи працювати, оскільки це не заборонено в постанові.
«Ми будемо слідувати всім нормам, які прописані в постанові. Ресторани будуть закриті, SPA закрито. Все як годиться. Однак, згідно з постановою Кабміну, готелі мають право працювати", - сказала вона.
Опитані кореспондентом УНІАН представники хостелів відмовилися надавати офіційну інформацію з приводу своєї роботи в рамках карантину вихідного дня, проте анонімно зазначили, що закривати хостели на період дії карантину вихідного дня не мають наміру і планують працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, готелі підпадають до переліку закладів, яким у вихідні буде заборонена діяльність. Водночас готелям з соціальною функцією дозволять працювати.
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Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.
У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:
- закладів харчування,
- торговельних центрів,
- культурних закладів,
- спортзал,
- фітнес-центрів,
- установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).
З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.
Коли діє карантин вихідного дня, час
- Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.
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