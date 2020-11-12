Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня.

Готелі та хостели продовжуватимуть роботу під час карантину вихідного дня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили представники готельного бізнесу.

За словами піар-менеджера "Hilton Kyiv Hotel" Олени Войтинської, готель буде дотримуватися всіх норм карантину вихідного дня, продовжуючи працювати, оскільки це не заборонено в постанові.

«Ми будемо слідувати всім нормам, які прописані в постанові. Ресторани будуть закриті, SPA закрито. Все як годиться. Однак, згідно з постановою Кабміну, готелі мають право працювати", - сказала вона.

Опитані кореспондентом УНІАН представники хостелів відмовилися надавати офіційну інформацію з приводу своєї роботи в рамках карантину вихідного дня, проте анонімно зазначили, що закривати хостели на період дії карантину вихідного дня не мають наміру і планують працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, готелі підпадають до переліку закладів, яким у вихідні буде заборонена діяльність. Водночас готелям з соціальною функцією дозволять працювати.

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Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

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Автор: Богдан Слуцький