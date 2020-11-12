Згідно з рішенням Кабміну, готелі підпадають до переліку закладів, яким у вихідні буде заборонена діяльність / ілюстрація REUTERS

Готелі та хостели продовжуватимуть роботу під час карантину вихідного дня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили представники готельного бізнесу.

За словами піар-менеджера "Hilton Kyiv Hotel" Олени Войтинської, готель буде дотримуватися всіх норм карантину вихідного дня, продовжуючи працювати, оскільки це не заборонено в постанові.

«Ми будемо слідувати всім нормам, які прописані в постанові. Ресторани будуть закриті, SPA закрито. Все як годиться. Однак, згідно з постановою Кабміну, готелі мають право працювати", - сказала вона.

Опитані кореспондентом УНІАН представники хостелів відмовилися надавати офіційну інформацію з приводу своєї роботи в рамках карантину вихідного дня, проте анонімно зазначили, що закривати хостели на період дії карантину вихідного дня не мають наміру і планують працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, готелі підпадають до переліку закладів, яким у вихідні буде заборонена діяльність. Водночас готелям з соціальною функцією дозволять працювати.

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Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

  • закладів харчування,
  • торговельних центрів,
  • культурних закладів,
  • спортзал,
  • фітнес-центрів,
  • установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

  • Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
  • Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

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Автор: Богдан Слуцький