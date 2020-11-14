В Україні діють нові карантинні обмеження / фото УНІАН (Янош Немеш)

В Україні з 13 листопада 2020 року починали діяти нові карантинні обмеження, в тому числі "карантин вихідного дня".

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Коротко про найважливіші з них для туристичної сфери розповіли на сторінці Державного агенства з розвитку туризму в Україні (ДАРТ) у Facebook.

Що дозволено:

  • діяльність закладів харчування (до 22:00);
  • діяльність готелів та санаторно-курортних закладів;
  • діяльність кінотеатрів та театрів із наповненістю до 50% місць у кожній залі;
  • діяльність музеїв, які можуть забезпечити перебування в приміщеннях не більше 1 людини на 20 кв. м;
  • проведення культурних та релігійних заходів, в яких бере участь до 20 осіб;
  • регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, але лише за кількістю сидячих місць (крім метро);
  • екскурсії на вулиці дозволено до 20 осіб з дотриманням соціальної дистанції та застосуванням захисних масок. Зокрема, й під час «карантину вихідного дня».

Що заборонено:

  • перебування у громадських місцях та транспорті без захисної маски, на вулиці - без документів;
  • діяльність нічних клубів;
  • діяльність засобів з розміщення (крім готелів та санаторно-курортних закладів).

Додаткові обмеження запроваджуються у вихідні дні з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка з 14 по 30 листопада.

  • У вихідні заборонено працювати ресторанам, барам, кафе, зокрема й у готелях. Дозволена лише адресна доставка чи «на виніс». У готелях - доставка у номери.
  • Зачинені будуть також музеї, театри та інші заклади культури. Не можна проводити у вихідні культурно-масові заходи.
  • Всі види пасажирських транспортних перевезень здійснюватимуться за кількістю сидячих місць (обмеження не діють лише у метро).
  • Відвідування природних об’єктів, екскурсії на відкритому повітрі з дотриманням санітарно-епідемічних вимог, прогулянки містом та парками – поза карантином.

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Автор: Марина Григоренко