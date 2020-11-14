Готелі мають право працювати під час "карантину вихідного дня", однак харчування можливе лише з доставкою в номери.

В Україні з 13 листопада 2020 року починали діяти нові карантинні обмеження, в тому числі "карантин вихідного дня".

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Коротко про найважливіші з них для туристичної сфери розповіли на сторінці Державного агенства з розвитку туризму в Україні (ДАРТ) у Facebook.

Що дозволено:

діяльність закладів харчування (до 22:00);

діяльність готелів та санаторно-курортних закладів;

діяльність кінотеатрів та театрів із наповненістю до 50% місць у кожній залі;

діяльність музеїв, які можуть забезпечити перебування в приміщеннях не більше 1 людини на 20 кв. м;

проведення культурних та релігійних заходів, в яких бере участь до 20 осіб;

регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, але лише за кількістю сидячих місць (крім метро);

екскурсії на вулиці дозволено до 20 осіб з дотриманням соціальної дистанції та застосуванням захисних масок. Зокрема, й під час «карантину вихідного дня».

Що заборонено:

перебування у громадських місцях та транспорті без захисної маски, на вулиці - без документів;

діяльність нічних клубів;

діяльність засобів з розміщення (крім готелів та санаторно-курортних закладів).

Додаткові обмеження запроваджуються у вихідні дні з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка з 14 по 30 листопада.

У вихідні заборонено працювати ресторанам, барам, кафе, зокрема й у готелях. Дозволена лише адресна доставка чи «на виніс». У готелях - доставка у номери.

Зачинені будуть також музеї, театри та інші заклади культури. Не можна проводити у вихідні культурно-масові заходи.

Всі види пасажирських транспортних перевезень здійснюватимуться за кількістю сидячих місць (обмеження не діють лише у метро).

Відвідування природних об’єктів, екскурсії на відкритому повітрі з дотриманням санітарно-епідемічних вимог, прогулянки містом та парками – поза карантином.

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Автор: Марина Григоренко