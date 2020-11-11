Кабінет міністрів роз’яснив, як будуть працювати готелі в умовах посилення карантину на вихідних.
Про це йшлося на засіданні уряду 11 листопада.
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Згідно з рішенням міністрів, готелі входять у перелік закладів, яким у вихідні буде заборонена діяльність.
Водночас готелям з соціальною функцією дозволять працювати. З 10:00 до 12:00 Кабінетом міністрів визначені пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.
Обмеження попередньо діятимуть перші три тижні. Водночас, за даними ЗМІ, карантин вихідного дня можуть запровадити до кінця року.
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
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