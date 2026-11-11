Колоритну азійську столицю визнали головним центром світового стріт-фуду

Столицю В'єтнаму Ханой визнали найкращим містом у світі для любителів стріт-фуду (вуличної їжі).

Про це пише журнал Travel + Leisure з посиланням на свіжий Snack Maps index від туристичної компанії Away Holidays.

Щоб визначити переможця, тревел-експерти проаналізовали різні напрямки на основі ключових критеріїв:

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  • рейтинги магазинів формату "біля дому", фуд-холів і ринків на Google Maps;
  • популярність вуличної їжі, що визначався за середньою кількістю переглядів перевірених відео на YouTube;
  • відгуки на платформі Reddit для оцінки того, наскільки позитивно люди обговорюють гастрономічну культуру кожного міста;
  • середня вартість повсякденного харчування на основі даних сервісу Numbeo.

На основі цих даних було сформовано підсумковий рейтинговий бал кожного міста (максимум – 100).

Переможець рейтингу Ханой отримав загальний бал 82,9. У Away Holidays його назвали "раєм вуличної їжі" завдяки великій кількості нічних ринків, вуличних яток і продовольчих ринків, які отримали одні з найвищих оцінок у всьому рейтингу. Безпрограшним варіантом тут стане класика: експерти радять скуштувати такі страви, як фо, бан-мі, бун-ча та бун-рієу-куа, які пропонують вуличні торговці.

Наступним у списку стало індійське місто Бенгалуру з результатом 77,8 балів. За даними Away Holidays, це місто відрізняється "різноманітним гастрономічним середовищем" та "динамічною культурою перекусів, доступних у будь-який час доби". Особливо експерти Away Holidays радять скуштувати страву "бхел-пурі" з додаванням "найлон-сів" (тонкої хрусткий закуски з нутового борошна) та приправи "чат-масалу".

Трійку лідерів замикає Джакарта (Індонезія) із показником 74,4 бала. Місто відрізняється однією із найнижчих середніх цін на їжу серед усіх учасників рейтингу. Експерти радять мандрівникам обов'язково скуштувати "насі-горенг" (смажений рис), шашлички "сатай", "мартабак" (фаршировані млинці) та різноманітні смажені вуличні закуски.

20 найкращих місць у світі для любителів стріт-фуду

  1. Ханой, В'єтнам
  2. Бангалор, Індія
  3. Джакарта, Індонезія
  4. Медельїн, Колумбія
  5. Каїр, Єгипет
  6. Ріо-де-Жанейро, Бразилія
  7. Хошимін, В'єтнам
  8. Хайдарабад, Індія
  9. Чіангмай, Таїланд
  10. Стамбул, Туреччина
  11. Мадрид, Іспанія
  12. Делі, Індія
  13. Мумбаї, Індія
  14. Рим, Італія
  15. Колката, Індія
  16. Сан-Паулу, Бразилія
  17. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати
  18. Лісабон, Португалія
  19. Барселона, Іспанія
  20. Лондон, Велика Британія

Куди ще поїхати любителям смачно поїсти

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше ресторан Asador Etxebarri у невеличкому баскському селі Атксондо (Іспанія) визнали найкращим у світі у 2026 році.

Водночас гонконзький Bar Leone визнали найкращим баром у світі цього року.

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