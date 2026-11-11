Колоритну азійську столицю визнали головним центром світового стріт-фуду

Любителям вуличної їжі рекомендують вирушити до В'єтнаму.

Столицю В'єтнаму Ханой визнали найкращим містом у світі для любителів стріт-фуду (вуличної їжі).

Про це пише журнал Travel + Leisure з посиланням на свіжий Snack Maps index від туристичної компанії Away Holidays.

Щоб визначити переможця, тревел-експерти проаналізовали різні напрямки на основі ключових критеріїв:

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рейтинги магазинів формату "біля дому", фуд-холів і ринків на Google Maps;

популярність вуличної їжі, що визначався за середньою кількістю переглядів перевірених відео на YouTube;

відгуки на платформі Reddit для оцінки того, наскільки позитивно люди обговорюють гастрономічну культуру кожного міста;

середня вартість повсякденного харчування на основі даних сервісу Numbeo.

На основі цих даних було сформовано підсумковий рейтинговий бал кожного міста (максимум – 100).

Переможець рейтингу Ханой отримав загальний бал 82,9. У Away Holidays його назвали "раєм вуличної їжі" завдяки великій кількості нічних ринків, вуличних яток і продовольчих ринків, які отримали одні з найвищих оцінок у всьому рейтингу. Безпрограшним варіантом тут стане класика: експерти радять скуштувати такі страви, як фо, бан-мі, бун-ча та бун-рієу-куа, які пропонують вуличні торговці.

Наступним у списку стало індійське місто Бенгалуру з результатом 77,8 балів. За даними Away Holidays, це місто відрізняється "різноманітним гастрономічним середовищем" та "динамічною культурою перекусів, доступних у будь-який час доби". Особливо експерти Away Holidays радять скуштувати страву "бхел-пурі" з додаванням "найлон-сів" (тонкої хрусткий закуски з нутового борошна) та приправи "чат-масалу".

Трійку лідерів замикає Джакарта (Індонезія) із показником 74,4 бала. Місто відрізняється однією із найнижчих середніх цін на їжу серед усіх учасників рейтингу. Експерти радять мандрівникам обов'язково скуштувати "насі-горенг" (смажений рис), шашлички "сатай", "мартабак" (фаршировані млинці) та різноманітні смажені вуличні закуски.

20 найкращих місць у світі для любителів стріт-фуду

Ханой, В'єтнам Бангалор, Індія Джакарта, Індонезія Медельїн, Колумбія Каїр, Єгипет Ріо-де-Жанейро, Бразилія Хошимін, В'єтнам Хайдарабад, Індія Чіангмай, Таїланд Стамбул, Туреччина Мадрид, Іспанія Делі, Індія Мумбаї, Індія Рим, Італія Колката, Індія Сан-Паулу, Бразилія Дубай, Об'єднані Арабські Емірати Лісабон, Португалія Барселона, Іспанія Лондон, Велика Британія

Куди ще поїхати любителям смачно поїсти

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше ресторан Asador Etxebarri у невеличкому баскському селі Атксондо (Іспанія) визнали найкращим у світі у 2026 році.

Водночас гонконзький Bar Leone визнали найкращим баром у світі цього року.

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