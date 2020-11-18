За словами міністра закордонних справ, питання про заборону на в'їзд до країни іноземців в уряді поки навіть не обговорюється.

Україна поки не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні.

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Про це вранці в "Сніданку з 1+1" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, питання про заборону на в'їзд до країни іноземців в уряді поки навіть не обговорюється.

Раніше Україна запроваджувала заборону на виїзд іноземців на місяць - у вересні. Тоді це зробили, аби не допустити великого скупчення гостей з Ізраїлю в Умані на святкуванні юдейського Нового року.

"Наразі розмов в уряді про закриття кордонів немає. Але ми всі розуміємо, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане", - наголосив Кулеба.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк