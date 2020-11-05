Всі зусилля спрямовані на боротьбу з пандемією.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Європейський Союз реально не обговорює послаблення карантинних правил в'їзду для українських громадян.

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Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Наразі питання послаблення правил в'їзду на територію Шенгену в Європейському Союзі реально не обговорюється, тому що ситуація настільки складна, що усі зусилля спрямовані на боротьбу з пандемією", - наголосив Кулеба.

Що відомо про послаблення правил в'їзду

22 жовтня у Європейському Союзі знову не внесли Україну до переглянутого списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд в країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусу.

Тоді йшлося про те, що, відштовхуючись від встановленого критерію та умов з урахуванням епідеміологічної ситуації, країни Євросоюзу можуть поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для жителів Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, Уруґваю та Китаю, якщо в КНР на принципах взаємності у відповідь скасують обмеження для громадян країн-членів ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко