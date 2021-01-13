Нині прикордонники працюють за чинними протоколами.

Концепція паспортів з вакцинації від коронавірусу у широкому колі навіть не обговорювалася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.

Найближчим часом українцям для виїзду за кордон не знадобиться сертифікат вакцинації.

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У вимогах для подорожей якихось змін теж немає – прикордонники працюють за чинними протоколами.

"На цей час ми перевіряємо наявність додатка "Вдома" для самоізоляції тим громадянам, які слідують з країн червоної зони. Якщо говорити про іноземців, то для них обов'язкова наявність страхування від COVID. Якщо рішенням уряду будуть прийняті якісь зміни, то ми їх виконаємо", - цитує видання слова спікера ДПСУ Андрія Демченка.

На тлі початку кампаній імунізації населення у світі Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заговорила про потребу ввести «електронні сертифікати вакцинації» для мандрівників.

12 січня головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що питання про запровадження «свідоцтв про вакцинацію» перебуває на стадії обговорення і розглядатиметься після того, як буде отримано інформацію, чи унеможливлює поширення коронавірусної хвороби вакцинована людина.

Данія, Естонія, Британія і Литва вже заявили про намір ввести «ковідні паспорти».

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Автор: УНІАН