Від Албанії до Японії: названо вісім популярних місць, куди не варто їхати у 2027 році

Також було опубліковано перелік із 27 місць, якими їх можна замінити.

Щороку команда туристичного видавництва Fodor's публікує список популярних місць, куди не варто їхати наступного року.

У Fodor’s No List 2027 традиційно потрапили вісім напрямків.

"Щороку експерти Fodor's складають список місць, де туризму стало занадто багато – на шкоду самим цим місцям. Йдеться про напрямки, де величезні натовпи людей, масштабне будівництво, засилля короткострокової оренди житла та метушня, пов'язана з прийомом мільйонів туристів, негативно позначаються як на місцевих мешканцях, так і на тих особливостях, заради яких ми спочатку прагнули туди потрапити. Це може означати, що екосистема працює на межі своїх можливостей, ціни на житло стали непомірно високими для корінних мешканців, а історичний квартал перетворився на суцільну сувенірну крамницю, де майже не залишилося постійних мешканців", – зазначають автори добірки.

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При цьому вони підкреслюють, що потрапляння до цього списку зовсім не означає, що ці місця погані. Просто їхня привабливість робить їх жертвами власної популярності.

Експерти також додають, що вони не закликають повністю бойкотувати ці місця, а радше просять туристів більш усвідомлено підходити до організації поїздки туди.

"Туризм може підтримувати місцеву економіку та допомагати зберігати улюблені нами куточки планети, але безконтрольне зростання здатне завдати їм серйозної шкоди. Іноді найкраще, що може зробити мандрівник, – це дати місцю перепочинок. В інших випадках варто вибрати готель, що належить місцевим власникам, підтримати бізнес, яким керують самі мешканці, або просто відійти трохи далі від найбільш багатолюдних туристичних центрів", – пояснюють вони.

Куди краще не їхати у 2027 році

Албанська Рів'єра: сплеск туризму підштовхує місцевий бізнес до забудови мальовничих місць новими готелями та апартаментами, які в підсумку стоять порожні взимку та в міжсезоння. Експерти закликають туристів не зосереджуватися виключно на морському відпочинку в Албанії, а вирушати досліджувати менш популярні куточки країни. Амальфітанське узбережжя: це місце нерідко називають найгарнішою частиною Італії, а нещодавнє відкриття аеропорту в Салерно привернуло туди ще більше туристів, з якими регіон уже не справляється, особливо в пік сезону. Балі: головна проблема тут – неможливість впоратися з кількістю сміття, яке залишають після себе туристи, просто тому, що його нікуди подіти. Корсика: цей середземноморський острів між Францією та італійською Сардинією через складнощі з постачанням продуктів поки що не може забезпечити всім необхідним надто велику кількість гостей. Единбург: столиця Шотландії дедалі більше страждає від наслідків надмірного туризму – її транспортна інфраструктура не витримує, а житло для короткострокової оренди витісняє містян із хороших районів. Кіото: туристів у цьому японському місті стало настільки багато, що їх перестали пускати в деякі райони, наприклад, в історичний квартал гейш. Нгоронгоро: цей величезний кратер у Танзанії на краю савани Серенгеті, який був рідним домом для корінних жителів масаїв, тепер щороку відвідують понад мільйон туристів, позбавляючи його унікальності та завдаючи шкоди місцевій екосистемі. Седона: це мальовниче містечко в американському штаті Арізона з населенням 10 тисяч щорічно відвідують близько 3 мільйонів людей. Такий інтерес неминуче підвищує ціни на житло та інші послуги, що також позначається на місцевих жителях.

Куди поїхати у 2027 році за версією Fodor's

Одночасно видавництво опублікувало список із 27 місць, які варто відвідати наступного року. Підбірку розбито на регіони:

Африка

Національний парк слонів Аддо, Південна Африка

Луанда, Ангола

Національний парк Тарангіре, Танзанія

Азія

Амрітсар, Індія

Пусан, Південна Корея

Сікоку, Японія

Сумба, Індонезія

Австралія та Тихоокеанський регіон

Півострів Коромандел, Нова Зеландія

Острів Лорд-Хау, Австралія

Центральна Америка та Карибський басейн

Гренада, Навітряні острови, Малі Антильські острови

Мішес, Домініканська Республіка

Сьєрра-Норте-де-Оахака, Мексика

Європа

Діярбакир, Туреччина

Англійський виноробний регіон, Велика Британія

Гітхорн, Нідерланди

Лаакс, Швейцарія

Ліхтенштейн

Модена, Італія

Південна Америка

Арекіпа, Перу

Ілья-Гранде, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Інші ідеї для подорожей у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше журнал National Geographic відібрав 25 туристичних напрямків по всьому світу, які варто відвідати наступного року. Очолив рейтинг мальовничий регіон Вестланн у Західній Норвегії.

У свою чергу платформа з бронювання туристичного житла назвала 10 недооцінених міст, які будуть популярними серед туристів у 2027 році.

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