Ялинку там встановлюють на одному й тому самому місці ще з 1441 року.

Поки більшість мандрівників на зимові свята їдуть на ярмарки Німеччини чи Відня, у засніжені ліси Фінляндії або до Санта-Клауса в Лапландію, одне балтійське місто незаслужено лишається в тіні. Про це розповіла журналістка Рейчел Девіс у матеріалі The Independent.

Йдеться про столицю Естонії Таллінн, де є казкове старе місто, смачна кухня та різдвяний ярмарок із глінтвейном і святковими ласощами.

За її словами, серце святкового Таллінна – Ратушна площа, головна площа міста. Тут працює затишний ярмарок, а в центрі стоїть величезна ялинка. Різдвяне дерево встановлюють на цьому місці ще з 1441 року.

Відео дня

До того ж, за свіжими даними сервісу пошуку маршрутів Rome2Rio, саме в Таллінні серед європейських ярмаркових міст найбільше шансів побачити сніг цього сезону.

Як розповідає Девіс, на ярмарку є каруселі, дерев'яні будиночки з виробами ручної роботи, естонські святкові страви та гарячий глінтвейн. На її думку, це ідеальне місце, щоб відчути атмосферу свята і не штовхатися в натовпах на відоміших ярмарках Європи.

Після ярмарку журналістка вирушила оглядати Старе місто. Воно внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО і вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст Північної Європи. Деякі будівлі тут стоять ще з XIII століття. Старе місто пережило численні війни, окупації та авіаудари, але зберегло первісне планування і високі кріпосні мури.

Площа Старого міста – менше ніж 1,3 кв. км, тож його легко обійти пішки. Утім, за словами авторки, одного дня на всі цікаві місця тут не вистачить. Серед них Ратуша в готичному стилі та Олександро-Невський собор. Цей православний храм збудували в 1894–1900 роках, коли Естонія входила до складу Російської імперії.

Журналістка також радить піднятися на оглядові майданчики Паткулі та Кохтуотса, звідки відкривається панорама міста, або подивитися на Таллінн із міських мурів і гарматних веж.

Перепочити, як вона розповідає, варто в "Майасмокк" – найстарішій кав'ярні міста, яка працює з 1864 року.

Як пише Девіс, гуляючи Таллінном, легко забути про непросту історію міста, зокрема про радянську окупацію Естонії з 1944 по 1991 рік. Про цей період можна дізнатися більше в Камерах КДБ на вулиці Пагарі, 1. Колись це був звичайний житловий будинок, який перетворили на жорстоку в'язницю для людей, яких допитували чекісти.

Для тих, хто хоче відпочити й відновитися, журналістка радить естонську сауну, адже вона є важливою частиною місцевої культури.

Куди ще поїхати за атмосферою свята

Нагадаємо, що в Мюнхені вперше в Німеччині відкриють різдвяний ярмарок за мотивами нового серіалу HBO про Гаррі Поттера. Він працюватиме з 28 листопада по 6 грудня на острові Пратерінзель. Гостей чекатимуть тематичні будиночки, фотозони, страви у стилі чарівного світу та розваги для фанатів різного віку.

Вас також можуть зацікавити новини: