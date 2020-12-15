Дані зібрано від мобільних операторів, турагентств і Google.

Цього року через пандемію коронавірусу значно зріс внутрішній туризм. Справжнім проривом літа була Херсонська область.

Про це йдеться у відповіді Державного агентства розвитку туризму на запит Радіо Свобода.

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Дані зібрано від мобільних операторів, турагентств і Google.

За 9 місяців 2020 року найпопулярнішими місцями серед природних парків і заповідників стали: Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків і розважальних зон у пошуковиках першість отримав Центральний парк культури й відпочинку імені Максима Горького у Харкові, зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк в Одесі, Х-Park у Києві.

Українці також найбільше шукали море та пляжі Одеси (Аркадія), Залізного порту, Чорноморська, Кирилівки та Коблева.

Серед гірських туристичних об’єктів лідери – Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче та Карпати загалом.

За даними туроператорів, популярними напрямками цього року під час літнього й осіннього сезонів стали Рожеві озера, Говерла, Синевир, Памір, Бакота, Верховина, Буки, Джарилгач, Кінбурнзька коса, Асканія-Нова, Олешківські піски, Чорнобиль. Цієї осені вперше серед туристів у зоні ЧАЕС було 90% українців.

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Автор: УНІАН