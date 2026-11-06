Куди втекти від холоду: 5 морських напрямків Європи без натовпів і за доступною ціною

У деяких із них навіть у січні тримається до +22°C, а замість літніх черг на вулицях панує тиша.

Якщо вас лякають сірі й мокрі європейські столиці взимку, є альтернатива, пише Travel Off Path.

Південь Європи у холодний сезон дарує сонце, порожні набережні та помітно дешевші готелі, ніж улітку.

Добірка із п'яти таких напрямків.

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Гарачіко (Тенерифе), Іспанія

Середня денна температура взимку тут сягає +21…+22°C, а вода в океані з грудня по березень прогрівається до +19…+21°C.

Гарачіко розташоване на північному узбережжі Тенерифе. Острів належить Іспанії, але лежить приблизно за тисячу кілометрів від материка, біля західного узбережжя Африки. Погода тут майже не змінюється протягом року. Тепла куртка знадобиться хіба що тим, хто вирішить піднятися на засніжений вулкан Тейде.

У центрі містечка є колоніальна площа з дерев'яними балконами та церква Санта-Ана XVI століття, відбудована після виверження вулкана 1706 року. Те саме виверження залишило вздовж берега природні басейни з лави. Купатися в них можна, але тільки коли хвилі не перехлюпують, і краще у взутті для води.

Скільки приблизно коштує відпочинок на Тенерифе взимку 2026–2027 років:

бюджетний гостьовий будинок або апартаменти – $85–125 за ніч

готель у Гарачіко – $130–195 за ніч

обід у канарському ресторані – $14–23

кава кортадо – $2–3

місцеве пиво – $2,5–4

природні басейни Ель-Калетон – безплатно

Мальта

Взимку повітря тут прогрівається до +15…+17°C, а море тримається на рівні +15…+18°C.

Влітку на острові спека сягає майже +38°C, а вулиці заповнюють пасажири круїзних лайнерів. Натомість узимку, за словами автора, у Співсоборі у Валлетті можна спокійно роздивитися полотна Караваджо, а середньовічна Мдіна, яку звуть "Тихим містом", справді стає тихою. Навіть у ресторан de Mondion із зіркою Мішлен легко потрапити без бронювання за кілька днів.

Море прохолодне, але для коротенького купання годиться. Улюблена розвага автора – поїздка поромом на сусідній острів Гозо з кам'яними містечками, цитаделлю та бірюзовими бухтами.

Улюблена розвага більшості на Мальті – поїздка поромом на сусідній острів Гозо. Там є такі ж гарні кам'яні містечка, цитадель на пагорбі та бухти з бірюзовою водою, але без туристичного натовпу.

Скільки коштує відпочинок на Мальті взимку 2026–2027 років:

бюджетний готель або гостьовий будинок – $70–110 за ніч

бутик-готель у Валлетті – $110–185 за ніч

обід у місцевому ресторані – $15–25

капучино – $2,5–4

квиток на автобус – близько $2,25

пором на Гозо і назад для пішого пасажира – близько $5,25

Агіос-Ніколаос (Крит), Греція

Денна температура взимку тут +14…+16°C, вода в морі +15…+18°C.

Містечко на сході Криту, приблизно за годину їзди від Іракліона, розкинулося довкола круглого озера. За грецькими міфами, в ньому купалася сама Афіна. Вздовж води стоять кав'ярні, а вище є пішохідні вулички та таверни. Видання радить сімейну таверну Avli з критською кухнею та домашнім вином.

Охочі можуть скупатися на пляжі Кітроплатія з дуже прозорою водою, взимку він майже порожній. Якщо курсують човни, варто з'їздити на острів Спіналонга, де колись була колонія прокажених. Але взимку човни ходять рідко, тож розклад краще уточнити заздалегідь.

Скільки коштує відпочинок на Криті взимку 2026–2027 років:

бюджетний готель або гостьовий будинок – $55–90 за ніч

тризірковий готель – $75–120 за ніч

обід у критській таверні – $13–22

фредо капучино – $3–5

місцеве пиво – $3–5

Пафос, Кіпр

Взимку вдень тут +17…+19°C, а море прогрівається до +17…+19°C.

Кіпр входить до ЄС, хоча географічно належить до Західної Азії. Від Туреччини його відділяють лише близько 72 км, тож, на думку автора, зимовий день тут може нагадувати найсонячніший день дощового паризького березня.

Більшість туристів їдуть сюди по море й спокій, але Пафос має і багату історію. Тут є Царські гробниці зі списку ЮНЕСКО, вирубані в скелі, а в археологічному комплексі Като-Пафос є будинок Діоніса II століття з міфологічними мозаїками та римський одеон. Взимку автор радить з'їздити в гірське село Омодос із сімейними виноробнями та середньовічним монастирем.

Скільки коштує відпочинок у Пафосі взимку 2026–2027 років:

бюджетний готель або апартаменти – $65–105 за ніч

чотиризірковий готель – $110–170 за ніч

обід у кіпрській таверні – $15–25

капучино – $3–5

місцеве пиво – $3–5

вхід до археологічного парку Като-Пафос – близько $5

Тавіра, Португалія

Денна температура взимку тут +16…+18°C, вода +16…+17°C.

Видання називає Тавіру, можливо, найгарнішим містечком на півдні Португалії. Туристи її оминають, бо всі популярні курорти Алгарве розташовані на захід від аеропорту Фару, а Тавіра на схід, за 35–40 хвилин їзди від нього.

Містечко перетинає річка зі старовинним "римським" мостом, який насправді радше середньовічний. Поруч є кав'ярня Pastelaria Tavirense, де пастел де ната з кавою коштують менш як $5. Також варто піднятися до замку XI століття з маврськими мурами, а природний парк Ріа-Формоза взимку підійде для спостереження за птахами.

Скільки коштує відпочинок в Алгарве взимку 2026–2027 років:

бюджетний гостьовий будинок – $60–95 за ніч

тризірковий готель – $85–125 за ніч

обід у португальському ресторані – $12–20

пастел де ната – $1,5–2,5

біка (португальський еспресо) – $1,5–2,5

пором на Ілья-де-Тавіра і назад – близько $3

Куди ще поїхати

Раніше ми писали, що недооцінений німецький Хемніц переживає туристичний бум. У 2025 році, коли місто стало Культурною столицею Європи, туристи провели там рекордні 743 тисячі ночей, на чверть більше, ніж роком раніше. Водночас відпочинок там досі недорогий, бо ночівля в бюджетному готелі коштує близько $90, а келих пива близько $4,5.

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