Колоритна Іспанія без натовпів: місто в серці країни, що вражає не менше за Барселону

Старовинне місто в регіоні Кастилія-Ла-Манча приваблює пам'ятками ЮНЕСКО.

Коли йдеться про мандрівки Іспанією, першими на думку спадають Барселона та Мадрид. Проте в самому серці країни сховане старовинне місто, яке незаслужено лишається в їхній тіні, – Куенка. Як пише видання TheOlive Press, дістатися сюди з Мадрида автомобілем можна менш ніж за дві години.

Засноване маврами в горах регіону Кастилія-Ла-Манча, місто Куенка височіє на масивній вапняковій скелі над злиттям двох річок – Хукар та Уекар.

Завдяки унікальній архітектурі воно має статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут добре збереглися автентичні оборонні фортечні мури, стрімкі бруковані вулички та руїни середньовічного замку.

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Головною візитівкою міста є знамениті архітектурні пам'ятки – "висячі будинки" Касас Кольгадас, які буквально балансують над прірвою ущелини річки Уекар.

Три з них відкриті для туристів: в історичній будівлі під назвою Будинок Сирени приймає гостей однойменний ресторан, а в комплексі Королівських будинків розташувався Музей іспанського абстрактного мистецтва з роботами художників і скульпторів Антоні Тапієса, Едуардо Чильїди та Антоніо Саури.

На протилежному боці ущелини височіє колишній середньовічний монастир Сан-Пабло, перетворений на готель, який видання називає однією з найкращих локацій для ночівлі, особливо у вечірній підсвітці.

Підйом мальовничими звивистими вуличками виводить до серця історичного центру – головної міської площі Пласа-Майор, де стоять будівля міської ратуші з аркадами та старовинний собор Діви Марії та святого Юліана кінця дванадцятого століття. Саме від цього собору й веде вулиця до висячих будинків. Неподалік можна побачити й інші нетипові об'єкти, зокрема середньовічні житлові будинки-"хмарочоси" в кварталі Сан-Мартін, зведені просто на схилі урвища, або підземний пішохідний тунель на вулиці короля Альфонсо Восьмого.

Крім давньої історії, Куенка відома як вагомий культурний осередок. Шанувальники мистецтва та звичаїв можуть відвідати художню галерею Фонду Антоніо Саури, виставковий простір Фонду Антоніо Переса, міський музей науки, а також краєзнавчий Музей Страсного тижня, присвячений головному міському релігійному святу. Гастрономічне життя вирує як навколо площі Пласа-Майор, так і у верхньому історичному кварталі Кастільйо, де відкриті оглядові тераси над каньйоном. Тут працюють традиційні таверни з виступами танцюристів фламенко, ресторани авторської кухні та навіть коктейль-бар, облаштований на першому поверсі старовинного дворянського палацу.

Влітку тут можна відпочити в природній водній купальні Ос-дель-Хукар на річці Хукар, піднятися на оглядовий гірський пішохідний маршрут пагорбом Серро-дель-Сокорро або доїхати до природного геологічного парку "Зачароване місто" за тридцять кілометрів від міста, де вітер і вода витесали з вапнякових скель дивовижні фігури, схожі на людей і тварин.

Куди поїхати

Раніше ми писали про недооцінене місто Німеччини, яке переживає справжній туристичний бум. У 2025 році туристи провели в саксонському Хемніці рекордні 743 тисячі ночей, що на 24% більше, ніж роком раніше. Того ж року місто отримало статус Культурної столиці Європи. При цьому ціни там лишаються доступними, адже півлітра пива коштує близько 4,5 долара, а ночівля в готелі – приблизно 90 доларів.

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