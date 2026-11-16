Замість Комо та Ніцци: названо 5 недооцінених місць у Європі, куди варто поїхати у 2027 році

У Європі ще залишилося чимало чудових місць, куди ще не дісталися натовпи туристів.

Поки деякі популярні європейські туристичні напрямки, такі як озеро Комо в Італії, страждають від натовпів туристів, інші, не менш мальовничі місця, ще можуть здивувати спокійною атмосферою.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали 12 спокійніших напрямків по всьому світу, куди варто вирушити у 2027 році. П'ять із них розташовані в Європі.

"Ні для кого не секрет, що деякі туристичні напрямки приваблюють величезні натовпи людей. Молодята прагнуть на Санторіні, сім'ї – до Барселони, а місця на узбережжі Амальфі часто бронюють за рік наперед. Незважаючи на всю свою красу, ці локації працюють на межі своїх можливостей, і в багатьох куточках планети проблема надмірного туризму стає дедалі серйознішою", – зазначили автори добірки.

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Саме тому вони закликають туристів звернути увагу на менш відомі напрямки – досить привабливі та розвинені, але поки що не настільки популярні.

5 недооцінених місць у Європі, які варто відвідати у 2027 році

1. Вандея, Франція

Поки Французька Рів'єра та інші середземноморські популярні курорти влітку тріщать по швах від туристів, у регіоні Вандея є ті самі пляжі, скелясті кручі, острови, пагорби, велосипедні та кінні маршрути, рибальські портові міста, села в пастельних тонах, солончаки, величні замки, але без натовпів. Не дивно, що тут люблять відпочивати французи та багато інших європейців.

Особливо тревел-експертка Енн Дуглас Лотт рекомендує це місце любителям морепродуктів, активного відпочинку та чарівних маленьких європейських містечок. Також варто скуштувати улюблену місцеву страву – сардини в Le Banc de Sardines – і покататися на велосипеді островом Йе.

Найкращий час, за її словами, їхати туди – у розпал сезону, якщо хочеться поплавати на узбережжі, проте вересень там також прекрасний, сонячний і набагато менш людний.

2. Тбілісі, Грузія

За словами досвідченої мандрівниці Бріджит Фіцгіббонс, у столиці Грузії на туристів чекають захопливі гірські маршрути, вражаючі виноробні регіони та чарівна набережна для прогулянок уздовж річки.

Вона зазначає, що Грузія цілком може замінити собою більш переповнені країни Західної Європи, а їхати туди найкраще з літа до пізньої осені (до настання зими), щоб встигнути насолодитися мальовничими гірськими містечками.

"Італія чи Франція, безумовно, прекрасні, але поїздка туди обійдеться дорожче, до того ж, як багато хто зазначає, там занадто багато туристів. Культура та історія Грузії неймовірно багатогранні", – додала експертка.

3. Озеро Балатон, Угорщина

Тревел-експерт Зара Сехаваті зазначає, що цей ідилічний куточок в Угорщині часто залишається в тіні Будапешта.

"Озеро дуже велике, тому на його берегах кожен знайде щось до душі: наприклад, Шіофок славиться фестивалем електронної музики Balaton Sound, а Тіхань – лавандовими полями. Це місце, де угорці обожнюють проводити літо. Приїжджайте сюди замість озера Комо чи інших популярних європейських озер – там зазвичай занадто багато туристів, гамірно й дорого", – зазначає вона.

При цьому, за її словами, найкраще відвідувати це місце в період з червня по серпень.

Крім того, неподалік від Балатону розташоване озеро Хевіз – найбільше у світі природне термальне озеро з цілющими властивостями.

4. Апулія, Італія

Як пише досвідчена туристка Серіна Патель, в Італії повно знаменитих міст, і на тлі таких напрямків, як узбережжя Амальфі чи Чінкве-Терре, Апулію легко випустити з уваги. Але робити цього не варто: тут на мандрівників чекають чудові пляжі, вишукана кухня та багата історична спадщина.

За її словами, цей регіон є чудовою альтернативою класичним італійським маршрутам: завдяки виходу до моря Апулію часто порівнюють із узбережжям Амальфі або Чінкве-Терре, проте тут ціни доступніші, а туристів набагато менше.

При цьому завдяки південному розташуванню насолоджуватися гарною погодою тут можна навіть у міжсезоння. Щоб уникнути піку туристичного потоку та виснажливої спеки, найкраще приїжджати в період з квітня по червень або з вересня по жовтень.

5. Центральний Уельс, Велика Британія

"Коли люди думають про Уельс, вони найчастіше уявляють собі вражаюче узбережжя Південного Уельсу або замки й гори Північного Уельсу. Центральний Уельс – це свого роду "проміжна" територія, яка, тим не менш, може похвалитися незайманими пляжами, руїнами замків і найбагатшою валлійською культурною спадщиною. Усюди тут можна почути мелодійне звучання валлійської мови", – зазначає експертка видавництва Тасмін Вебі.

Особливо вона рекомендує орендувати автомобіль і проїхати через курортні містечка графства Поуїс, перетнути Кембрійські гори, а потім рухатися вздовж узбережжя Кередігіона.

За словами експертки, найкраще їхати туди з червня по вересень – дні стають довшими, погода теплішою, а натовпів туристів, на відміну від більш популярних сусідніх регіонів, тут немає.

Куди краще не їхати у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти туристичного видавництва Fodor's опублікували свій No List 2027, до якого увійшли популярні туристичні напрямки, від відвідування яких краще утриматися наступного року.

Водночас команда порталу назвала 27 місць, якими їх можна замінити.

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